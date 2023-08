Rosenborgs viktigste høst på 45 år

RBK-ledere: Trener Svein Maalen under onsdagens trening på Lerkendal. Til venstre sportslig leder Mikael Dorsin. Vis mer

RBK har lite å spille for på banen de neste månedene. På Brakka vil valgene som tas i høst kunne bli de viktigste i klubbhistorien.

Publisert: 23.08.2023 21:51

LERKENDAL: I Molde kjempes det om Champions League-plass. I Bodø og Bergen venter nye spennende kvelder som kan ende i europeisk gruppespill.

Felles for både Molde, Bodø/Glimt og Brann er at alle tre for kort tid siden var lillebrødre til Rosenborg. Om de en gang maktet å slå RBK, var det et av sesongens høydepunkter.