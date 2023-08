Casper Ruud slått ut ved første hinder i Cincinnati Masters

(Max Purcell - Casper Ruud, 6–4, 3–6, 6–4) Casper Ruud (24) røk ut ved første mulighet i ATP 1000-turneringen Cincinnati Masters – mot Max Purcell, rangert som nummer 70 i verden.

I AKSJON: Casper Ruud, her fra Toronto forrige uke. Vis mer

Publisert: 16.08.2023 Oppdatert: 16.08.2023 22:06

Casper Ruud fikk dermed en dårlig generalprøve til US Open over dammen, og der han møtte Max Purcell i andre runde av Cincinnati Masters. Det er en såkalt ATP 1000-turnering, nivået under Grand Slam-nivå.

Ruud fikk frikort videre fra første runde og er femteseedet til turneringen. Purcell kom på sin side inn gjennom kvalifiseringen, og er rangert som nummer 70 i verden.

Nordmannen var dermed stor favoritt.

I første sett fikk Ruud brudd mot seg midtveis, og tapte til slutt 6–4. Han slo tilbake i annet sett med 6–3, som gjorde at det tredje ble avgjørende.

Der hadde Ruud fire break-baller på stillingen 4–4, men klarte ikke skaffe seg et potensielt avgjørende overtak. I stedet brøt Purcell Ruuds neste serve og settet 6–4 – og dermed kampen.

Det norske tennisesset har falt til 7. plass på ATP-rangeringen denne sesongen, og har slitt med å følge opp finaleplassen i French Open. Neste turnering er Grand Slam-turneringen US Open – der han igjen skal forsvare en finaleplass fra forrige sesong.