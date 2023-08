Kjetil Borch får russisk VM-motstand: – Bør være utestengt

ÅRUNGEN (VG) Etter å ha vært utestengt siden starten av Ukraina-krigen, får russiske utøvere igjen delta under VM i roing. Kjetil Borch (33) reagerer.

RUSSISK MOTSTAND: Kjetil Borch møter igjen russiske konkurrenter under VM i Beograd om to uker. Vis mer

Publisert: 21.08.2023 17:56

– Jeg synes ikke noe om det, sier Borch til VG.

Ifølge nyhetsbyrået Tass stiller Russland med fire roere i singlesculler i VM neste måned.

– Det er ikke noe jeg får gjort noe med. Men jeg mener når et land som går til angrepskrig, bør være utestengt, sier Kjetil Borch.

Dermed er Alexander Vjasovkin tilbake i Borchs klasse. Russeren ble nummer fem da Borch tok OL-sølv i Tokyo for to år siden.

VM-deltagelsen er helt i tråd med IOCs anbefaling om at russere må få konkurrere internasjonalt under nøytralt flagg så lenge de ikke støtter krigen eller har koblinger til militæret. Mange særforbund har fulgt rådene.

Den internasjonale olympiske komiteen har ennå ikke endelig avgjort om russiske og belarusiske utøvere får delta i Paris-OL kommende sommer. VM er roernes første sjanse til å kvalifisere seg dit.

Kjetil Borch har vært en krass kritiker av hvordan IOC-medlem Astrid Uhrenholdt Jacobsen har håndtert saken på vegne av norske utøvere.

Borch mener at russerne – på grunn av tidligere dopingsaker – burde vært utestengt fra Tokyo-OL i 2021.

– De burde overhodet ikke vært med i OL. Nøytralitetsprinsippet blir for meg bare tåkeprat. Den er en stor «langfinger» at russerne fikk delta i fredsfargen hvit med OL-ringene på årene sine i roing, sier han.

BORCH-KONKURRENT: Alexander Vjazovkin gjør comeback i VM. Vis mer

Russiske og Belarus-utøvere får ikke delta som lag i VM, men det internasjonale roforbundet har likevel åpnet for deltagelse i båtklasser med to utøvere.

– Toer er lagbåt. Jeg sendte E-post til det internasjonale roforbundet Fisa for to måneder siden. Men har ennå ikke fått svar, sier Kjetil Borch.

Det er ikke kjent om utøvere fra de to landene stiller i paraklassene under VM i Beograd. Belarusiske Ljudmila Vauchok har tidligere deltatt i Paralympics, og ble nummer fem da Birgit Skarstein tok gull i Tokyo-PL.

– Vi er veldig spente. Jeg vil tro de deltar, sier Skarstein til VG.

– Dette er kjempeproblematisk. Samtidig så har jeg en veldig sympati med utøvere som er uskyldig i det hele. Jeg er lei meg på vegne av idrettens nøytrale grunn, fortsetter Skarstein.

– Russland bruker idretten som propagandaverktøy. Det er uforenlig med idrettens verdier. Russland har tre ganger gått til angrepskrig under olympisk fred, sier Birgit Skarstein. Hun mener «russerne bruker idretten som en samfunnskraft for et budskap om død».

Hun har i mange sesonger konkurrert mot ukrainske Anna Sheremet.

– Jeg har veldig vondt av henne. Hun har for det mest trent i Tyrkia og Frankrike under krigen. Roanlegget utenfor Kyiv har vært bombet av russerne. De har hatt det knalltøft, sier Skarstein.

– De har måtte velge bort sin familie for å kunne trene, sier hun.

VM i roing arrangeres i Beograd fra 3. til 10. september.