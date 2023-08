Viktor Hovland hylles etter triumfen: – Drit i pengene

Viktor Hovland (25) sto imot presset og tok karrierens største seier natt til mandag.

VANT: Viktor Hovland (t.h.) blir gratulert av Xander Schauffele som ble nummer to på FedEx-cupen i Atlanta i USA natt til mandag norsk tid.





Publisert: 28.08.2023 01:24 Oppdatert: 28.08.2023 01:46

Det er de 30 beste spillerne på poenglisten til PGA-touren som får spille denne turneringen turneringenFedEx-cupen. Sluttspillet på PGA-touren. . Vinneren kan kalle seg sesongens beste spiller, og han er norsk.

Hovland ledet med seks slag foran den siste runden i BMW Championship i FedEx-cupen. FedEx-cupen.Sluttspillet i PGA-touren. Men på hull 12 hadde ledelsen krympet til tre slag. Amerikaneren Xander Schauffele la press på Hovland og ga publikum litt spenning.

Men en god stund før de var ferdigspilt var gravøren godt i gang med å sette navnet til Hovland på pokalen. Han vant i suveren stil og endte 27 slag under par, fem slag bedre enn Schauffele.

– Det er litt surrealistisk å stå her, sier Hovland til intervjuer på banen.

BEVISET: Viktor Hovland med pokalen etter seieren i Atlanta.

Det er mange nordmenn som har fulgt 25-åringen fra Ekeberg i Oslo de siste dagene. Tidligere OL-vinner i alpint Kjetil André Aamodt er euforisk.

– En av tidenes største norske prestasjoner, den største i mitt hode. Magisk, sier Aamodt til VG like før klokken 0130.

Erik Follestad er en stor Hovland-fan. Den tidligere ishockeyspilleren og VGTV-profilen kaller prestasjonen til Hovland på banen ellevill.

– Jeg er ikke fan av å sammenligne norske idrettsprestasjoner på tvers av idretter, men dette er nok helt i toppen. Han er så kul også. Umulig å mislike, sier Follestad til VG.

MED VIKTOR HOVLAND: Erik Follestad slo, mens Hovland (t.v.) fulgte med under Wright Invitational på Vestfold Golfbane i fjor.

Hovland er den 14. spilleren i historien til å ta dette trofeet.

Erik Follestad har til og med spilt golf med Hovland.

– Hovland spiller jo turneringen til Kevin Wright hver sommer, og jeg vet hvem som skal ta bar-regningen neste år, sier Follestad.

Og man får betalt for å være best i golf. Hovland får 192 millioner kroner for seieren. Summen er behørig omtalt flere steder.

Slik så det ut da Hovland la grunnlaget for triumfen:

Tidligere olympisk mester i alpint, Kjetil Jansrud, følger med når Hovland spiller.

– Helt vanvittig. En utrolig bragd av en fantastisk fyr med gode holdninger. Og det selv om det ikke skulle gå den veien jeg håper i natt. Jeg gleder meg til å følge med! Drit i pengene. Han herjer i en gigantisk idrett. Her finnes ikke nisselue, sier Jansrud til VG.

Heller ikke den nybakte tobarnsfaren liker å sette idrettsprestasjoner opp mot hverandre.

– Men man kommer ikke utenom at noen idretter er større enn andre - og golf er blant de største, sier Jansrud.

PÅ JOBB: Viktor Hovland på East Lake golfbane i Atlanta i USA søndag kveld.

TV-legende og tidligere golfkommentator Hallvard Flatland har fulgt på TV-sendingene fra Atlanta og hadde hele søndag stor tro på en historisk triumf for Hovland en god stund før det hele var avgjort.

– I kveld er jeg faktisk mest imponert over hvor psykisk sterk Viktor er. Nå har han vært under press på flere hull, men har reddet seg hver gang, sier Flatland til VG.

I kommentatorbua til Per Haugsrud og Henrik Bjørnstad var det elektrisk steming med ord som «guttungen vår», «søtnosen» og «tullebukken».

– Vi må klype oss i armer og ben, sier Europsport-kommentator Per Haugsrud under sending.