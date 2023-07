Pettersen signerte ny NHL-kontrakt

Mathias Emilio Pettersen (23) har godtatt tilbudet fra Calgary Flames og signert en ny ettårskontrakt med NHL-klubben.

RESIGNERING: Mathias Emilio Pettersen har skrevet under på en ny ettårskontrakt med Calgary Flames. Vis mer

Det annonserer Calgary Flames på sin hjemmeside.

I helgen sikret klubben seg rettighetene på Pettersen etter at de ga et tilbud om forlenget kontrakt. Det betyr at dersom 23-åringen ikke ble enig med klubben om kontrakt, ville han fremdeles vært eid av Flames og kunne ikke ha signert for andre klubber uten deres tillatelse.

Calgary Flames skriver at kontrakten er verdt nært 8,35 millioner kroner.

23-åringen ønsket selv å fortsette i klubben han signerte proffkontrakt med i 2020. Han har ennå ikke fått sin første kamp for NHL-klubben.

Pettersen har så langt kun spilt for Calgary Wranglers – som er Flames’ rekruttlag – i AHL. På 61 kamper forrige sesong scoret han 19 mål og ga 25 målgivende. Den imponerende sesongen gjorde at flere NHL-klubber viste interesse for unggutten.

Nå kan Pettersen få nye muligheter i Calgary.