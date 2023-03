Han slo i bordet og var så sint at folk forlot rommet

03.03.2023

Trener med suksess: Stig Rune Kveen i landsbyen Malborghetto i Italia, der det norske laget bor under ski-VM.

KOMMENTAR: «Jeg nekter å være med på at vi er et j….. sprintlag», freste Stig Rune Kveen etter at Petter Northug hadde tatt tre VM-gull i Falun. Det var før femmila.

MALBORGHETTO: Han hadde gått rundt og trippet i noen år, det blir feil å si noe annet.

Stig Rune Kveen hadde løst oppgavene som skilærer på Meråker videregående skole fremragende. Rektor Bjørg Sissel Kvannli tar i bruk ord som kunnskapsrik, omsorgsfull, positiv, «glimt i øyet», «god kollega», «hel ved», engasjert og energisk når hun blir bedt om å beskrive ham.

