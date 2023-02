Norge slo tilbake i hoppbakken – tok sølv i mixed laghopp

PLANICA (VG) Norge ledet etter første omgang, men ekspertene fra Tyskland viste hvorfor de var favoritter og vant gull nok en gang.

LAG: Thea Minyan Bjørseth (19), Anna Odine Strøm (24), Halvor Egner Granerud (26) og Johann André Forfang (27).











Anna Odine Strøm (24), Johann André Forfang (27), Thea Minyan Bjørseth (19) og Halvor Egner Granerud (26) sikret Norge sølvmedalje i normalbakken søndag.

– Med to bronser tidligere og sølv i dag så føles dette som en seier. Vi tapte jo for et av de lagene vi tenkte var hakket hvassere enn oss, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til VG.

– Vi hadde vært strålende fornøyde med medalje, men det at vi kjemper om gullet helt inn … det er vi stolte av.

Tyskland vant øvelsen igjen med lag bestående av Selina Freitag, Karl Geiger, Katharina Althaus og Andreas Wellinger.

Nasjonen hadde nemlig vunnet fire av de siste fem lagkonkurransene i VM-sammenheng etter at øvelsen ble introdusert i 2013.

–Det betyr veldig veldig mye, og vi er stolte av å ta sølv i mixed. Det er en fin dag for hoppsporten og norsk hopp, sier hoppsjef Bråthen.

– Så vidt jeg vet har vi levert alle hopp mot toppnivå, så vi vant sølv i dag, og jeg er godt fornøyd med det, sier Granerud til NRK.

Før sistehoppet måtte Norges ankermann Granerud måtte av og på bommen tre ganger før han skulle sette utfor. Det var nerver for trenerne, i diverse kommentatorbokser, på sletta hos lagkameratene og kanskje det kriblet i magen på hovedpersonen selv.

– Det har vært en lang dag, så jeg kjente at jeg ble litt sliten opp i hodet, sier ankermannen til NRK.

Men han holdt nervene i sjakk og leverte et kjempehopp, men et godt hopp av Andreas Wellinger sørget for at Tyskland kunne juble for gull – en margin på 12,7 poeng.

Hjemmenasjonen Slovenia tok bronsen.

Fakta Slik har Norge prestert i tidligere VM 2021: Sølvmedalje med lag bestående av Silje Opseth, Robert Johansson, Maren Lundby og Halvor Egner Granerud. 2019: Bronsemedalje med lag bestående av Anna Odine Strøm, Robert Johansson, Maren Lundby og Andreas Stjernen. 2017: Femteplass med lag bestående av Silje Opseth, Daniel-André Tande, Maren Lundby og Andreas Stjernen. 2015: Sølvmedalje med lag bestående av Line Jahr, Anders Bardal, Maren Lundby og Rune Velta. 2013: Fjerdeplass med lag bestående av Maren Lundby, Tom Hilde, Anette Sagen og Anders Bardal. Vis mer

Mixedkonkurransen har budd på blandede følelser for Norge siden øvelsen kom på VM-programmet i 2013-VM.

Bronse i 2019, sølv i 2015 og 2021, mens i Beijing-OL i 2022 var Norge sjanseløse på medalje da både Anna Odine Strøm og Silje Opseth ble disket etter sjekk av hoppdressen.

Medaljen er en stor opptur i hoppbakken sett med norske øyne. Strøm tok riktignok bronsemedalje i det individuelle normalbakkerennet, og det ble bronse på kvinnenes lagkonkurranse.

Men det var en stor norsk nedtur på herresiden lørdag da Halvor Egner Granerud ble Norges beste i normalbakken – på en stusslig ellevteplass.

Norge startet lagkonkurransen svært oppløftende etter at Strøm hoppet 97 meter under vanskelige vindforhold. Det ga en ledelse på 7,3 poeng før Forfang skulle i aksjon.

Han leverte et fint hopp på 92,5 meter og bevarte den norske ledelsen, som var krympet til 1,3 poeng foran Slovenia.

Bjørseth økte ledelsen til og konkurrentene, og før Granerud avsluttet førsteomgang hadde Norge en ledelse på 5,4 poeng til toer Tyskland. Granerud gjorde jobben, og til pause ledet Norge 4,4 poeng foran Tyskland.

NRKs kommentatorer spekulerte i om finaleomgangen kunne bli avlyst på grunn av de varierende vindforholdene, men de norske forhåpningene om en resultatliste basert kun på 1. omgang ble raskt avfeid.

Strøm fikk uheldige forhold, akkurat som da hun hoppet i 1. omgang, og for første gang i hopprennet var Norge dyttet ned fra toppen av pallen.

Slovenia ledet med knappe ni tideler – og den ledelsen ble enda større etter at sloveneren Timi Zajc hoppet bakken ned. Da det gjensto to hopp var Norge 10,6 poeng etter.

Norge og Bjørseth tok igjen noe av luken opp til teten, men etter syv av åtte hopp ledet Tyskland konkurransen for første gang søndag. Den ledelsen var i trygge hender med ankermann Wellinger.