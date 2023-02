Tysk gullvinner fikk rekordkarakter etter stildebatten: – Drømmen er at også vi kvinner skal få 20 i stil

PLANICA (VG) Norge ledet etter første omgang, men Tyskland vant mixed-gullet i laghopp for femte VM på rad. Med historisk sterk stil.











26.02.2023 19:20 Oppdatert 26.02.2023 21:16

Den tyske trippelvinneren trippelvinnerenAlthaus har vunnet tre VM-gull i Planica. Katharina Althaus ble nemlig tildelt stilkarakteren stilkarakteren I en hoppkonkurranse er det fem dommere som gir poeng for stilen ved å bruke skalaen 1–20. Høyeste og laveste stilpoeng strykes, slik at utøveren blir stående med tre tellende stilkarakterer etter et hopp.19,5 fra to av dommerne da hun var med å sikre gullet for hoppstormakten i søndagens konkurranse i normalbakken i Planica.

– Det er fantastisk. Jeg vet at jeg kan hoppe langt og sette et godt telemarknedslag. I et VM er det enda mer krevende, men det er fullstendig fantastisk å få to ganger 19,5, forteller den tyske stjernen til VG.

– Drømmen er at også vi kvinner skal få 20 i stil en dag, sier Althaus og smiler.

Tyskerens to ganger 19,5 kommer etter at stildebatten har gått heftig rundt hoppbakken i Planica.

Først gikk Norges hoppsjef Clas Brede Bråthen hardt ut mot dommerne etter kvinnenes individuelle konkurranse og var «grunnleggende uenig i hvordan jentene bedømmes i forhold til guttene».

– Et fantastisk hopp. Det er ikke første gang jeg har sett Althaus, og andre jenter, hoppe veldig bra, men jeg er veldig glad på vegne av jentene for at det blir dømt sånn, sier Bråthen – som også var fornøyd med Norges sølv.

Deretter kom den norske dommersjefen Ole Walseth på banen og mente ingen av kvinnene hopper per nå til 20 i stil og forsvarte dømmingen.

VGs gjennomgang av hele hoppsesongen viste at det hadde ikke blitt delt ut høyere enn 19 i stil til en kvinne før lagkonkurransen søndag.

Anna Odine Strøm – som svevde Norge til sølv sammen med Johann André Forfang, Thea Minyan Bjørseth og Halvor Egner Granerud – berømmer sin tyske konkurrent:

– Hun fortjener minst 19,5. Det er bra at hun har satt standarden, så vi også kan komme dit etter hvert. Det er bare å fortsette å prøve, sier Strøm til VG.

– All kred til den norske dommeren som gir 19,5 og aller mest kred til Katharina, sier Bråthen.

– Det har vært litt rabalder etter at du gikk ut og kritiserte dommerne, hvordan har du opplevd dagene som har gått?

– Jeg har ikke tenkt så mye på at det har vært «rabalder». Jeg er bare en fyr som sier meningen min og har noen tanker om hvordan vi bør opptre for å bli bedre som idrett, svarer hoppsjefen.

Bråthen var mindre fornøyd tidligere denne uken da kvinnene hadde individuell konkurranse:

Lederen i dommerutvalget Ole Walseth sender følgende melding til VG søndag kveld:

– Det er artig at dommerne i dag fikk vist at også jentene kan få gode stilpoeng. Althaus med 2 x 19,5 og dermed høyeste dommerkarakter i konkurransen.

Bråthen ser ikke bare stilkarakteren 19,5 som en seier, men også det norske på sølvet.

– Det betyr veldig veldig mye, og vi er stolte av å ta sølv i mixed. Det er en fin dag for hoppsporten og norsk hopp, sier Bråthen.

Fakta Slik har Norge prestert i tidligere VM 2021: Sølvmedalje med lag bestående av Silje Opseth, Robert Johansson, Maren Lundby og Halvor Egner Granerud. 2019: Bronsemedalje med lag bestående av Anna Odine Strøm, Robert Johansson, Maren Lundby og Andreas Stjernen. 2017: Femteplass med lag bestående av Silje Opseth, Daniel-André Tande, Maren Lundby og Andreas Stjernen. 2015: Sølvmedalje med lag bestående av Line Jahr, Anders Bardal, Maren Lundby og Rune Velta. 2013: Fjerdeplass med lag bestående av Maren Lundby, Tom Hilde, Anette Sagen og Anders Bardal. Vis mer

Før sistehoppet måtte Norges ankermann Granerud måtte av og på bommen tre ganger før han skulle sette utfor. Det var nerver for trenerne, i diverse kommentatorbokser, på sletta hos lagkameratene og kanskje det kriblet i magen på hovedpersonen selv.

Men han holdt nervene i sjakk og leverte et kjempehopp, men et godt hopp av Andreas Wellinger sørget for at Tyskland kunne juble for gull – en margin på 12,7 poeng.

Hjemmenasjonen Slovenia tok bronsen.

– Det er stort. Vi tar sølv, og er veldig, veldig fornøyde med det, sier herrelandslagstrener Alexander Stöckl til VG.

Mixedkonkurransen har budd på blandede følelser for Norge siden øvelsen kom på VM-programmet i 2013-VM.

Bronse i 2019, sølv i 2015 og 2021, mens i Beijing-OL i 2022 var Norge sjanseløse på medalje da både Anna Odine Strøm og Silje Opseth ble disket etter sjekk av hoppdressen.

Medaljen er en stor opptur i hoppbakken sett med norske øyne. Strøm tok riktignok bronsemedalje i det individuelle normalbakkerennet, og det ble bronse på kvinnenes lagkonkurranse.

Men det var en stor norsk nedtur på herresiden lørdag da Halvor Egner Granerud ble Norges beste i normalbakken – på en ellevteplass.