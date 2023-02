Her er Norges største VM-favoritt: Tenker ikke på presset

PLANICA (VG) Glem Johannes Høsflot Klæbo. Glem Halvor Egner Granerud. Dette er Norges største favoritt i ski-VM: Gyda Westvold Hansen (20).

Gyda Westvold Hansen jubler etter seier i Seefeld tidligere i vinter.

24.02.2023 07:30 Oppdatert 24.02.2023 08:03

Statistikken taler sitt tydelige språk om kombinertdronningen:

Hun har vunnet samtlige ni verdenscuprenn denne vinteren.

Hun vant VM i 2021, som 18-åring, og er mye bedre nå.

Hun har 16 av 17 mulige verdenscupseirer siden 3. desember 2021.

Hun tapte sist i NM 2021 på Beitostølen.

– Jeg har satt meg i denne situasjonen selv. Det er bare å bruke det positivt, sier Gyda Westvold Hansen på torsdagens pressekonferanse når hun blir konfrontert med presset.

– Jeg er så godt forberedt at jeg ikke bruker ikke oppmerksomhet på presset. Status er bra. Skuldrene er relativt lave, sier Gyda Westvold Hansen.

Hun mener at hun er to minutter bedre enn på samme tid i fjor.

– I VM 2021 visste jeg ikke hva jeg gikk til og brukte energi på mye tull. Jeg tenkte på mye rart. Jeg hadde oppmerksomhet på ting som kan forstyrre for å prestere. Etter VM i 2021 bestemte jeg meg for at det er noe jeg skulle forbedre. I hver økt har jeg forberedt meg på å unngå å komme i samme situasjon.

– Det er en fin hoppbakke og en fin langrennsløype, sier Gyda Westvold Hansen foran fredagens konkurranse.

– Det er bra at det blir flere folk rundt løypa enn i VM i 2021.

Det norske laget fredag består ellers av to søsterpar: Ida Marie Hagen, Mille Marie Hagen, Mari Leinan Lund og Marte Leinan Lund.

– Det er en veldig fin stadion. Jeg skal kose meg. Jeg skal ha familie og venner på tribunen, sier Marte Leinan Lund på torsdagens pressekonferanse.

Søster Mari Leinan Lund er tilbake etter et stygt fall i Midtstubakken i juni.

– Det er stort å debutere og ha med søster, sier Ida Marie Hagen.

Kombinert for kvinner sto første gang på VM-programmet i Oberstdorf i 2021. Gyda Westvold Hansen førte an en norsk trippel med søstrene Leinan Lund på sølv og bronse.

– Jentene har den samme oppfølgingen som gutta. Vi har 100 prosent likestilling, sier kombinertsjefen Ivar Stuan.