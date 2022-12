Vålerenga stoppet av 18-åring: – Imponerende forestilling

(Vålerenga-Storhamar 0–2) Storhamars 18 år gamle keeper Markus Stensrud og målscorerne Martin Rønnild (26) og Peter Quenneville (28) senket Vålerenga - og fikk revansj for ettmålstapet for to måneder siden.

LEVENDE VEGG: Storhamar-keeper Markus Stensrud (18), som skal spille U20-VM for Norge kommende uke. Bildet er fra en tidligere kamp i eliteserien i ishockey.

Øystein Jarlsbo, VG

8. des. 2022 21:19 Sist oppdatert 15 minutter siden

– Dette var en imponerende forestilling av unge Stensrud, konstaterte TV 2s ekspertkommentator Erik Follestad - med umiddelbart samtykke av Storhamar-trener Petter Thoresen, som ikke sparte på lovordene med tanke på keepertalentets 29 redninger.

– Det var moro, det. Nullen på Jordal, det har ikke skjedd så mange ganger før. Egentlig aldri, sier Markus Stensrud med et strålende smil i etter oppvisningen-intervjuet hos rettighetshaver TV 2.

Stikk i strid med lagkamerat Eirik Salstens «dom» etter første periode:

– Jeg synes ikke det er all verden. Vålerenga er bedre. Vi må opp, uttalte Storhamars landslagsspiller etter 20 minutter av det klassiske ishockeyoppgjøret foran 3897 tilskuere i Jordal Amfi.

Hjemmelaget lå på 4. plass i Fjordkraft-ligaen med 48 poeng etter 25 kamper, ett poeng foran erkerivalen fra Hamar med like mange spilte kamper.

Salsten kunne først og fremst takke Markus Stensrud for at Vålerengas Pontus Finstad og Tobias Lindström - blant andre - ikke scoret innledningsvis.

18-åringen var innvilget «perm» fra U20-landslagets samling foran VM - med mål om opprykk til A-gruppen - i Askers Varner Arena 11.-17. desember.

Fakta Fjordkraft-ligaen i ishockey torsdag Stavanger Oilers-Manglerud Star 3–0, Lillehammer-Grüner 4–2, Frisk Asker-Sparta 1–0 (matchvinner Magnus Geheb), Stjernen-Ringerike Panthers 6–3, Vålerenga-Storhamar 0–2 Sparta topper fortsatt tabellen med 56 poeng etter 25 kamper, fire poeng foran Stavanger Oilers på 2. plass og Frisk Asker på 3. plass med 51 poeng. Storhamar gikk forbi Vålerenga (48 poeng), til 4. plass med 50 poeng. Vis mer

– Faen, irriterende. Jeg får’n (pucken) ikke helt over der, på backhand, kommenterte Pontus Finstad da han fikk se sin store alene med keeper-sjanse i reprise foran midtperioden.

Til den var hans lagkamerat Martin Røymark, jernmannen, tilbake på isen. Han måtte forlate den i den første etter å ha blitt truffet av pucken - det var et hardt skudd - i kjeven. «Jernmannen» fordi 36-åringen - torsdag kveld påført en slags kusma-kul - ifølge Det internasjonale ishockeyforbundet ikke har stått over noen av Norges 110 VM-, OL- og OL-kvalifiseringskamper siden 2008.

Han har spilt samtlige.

Drøyt halvveis hadde Storhamar fortsatt problemer med å jobbe seg frem til skikkelig gode avslutningssjanser foran Vålerengas nyervervede keeper Mitchell Gillam (30).

Da de først klarte det, lå med ett pucken bak kanadieren. Samuel Solem slengte den inn foran Vålerengas mål, der Martin Rønnild hadde sneket seg inn over «dørstokken» - og kunne styre inn 1–0 til Storhamar i 34. spilleminutt.

1–0-TRIO: Målscorer Marrtin Rønnild blir feiret av pasningsleggerne Samuel Solem (t.v) og Jonas Djupvik Løvlie. Bildet er fra en tidligere kamp mot Mangelrud Star.

– Jeg har ventet lenge på den. Det er en jevn kamp og det er deilig å få inn den. Vi kriget oss inn på mål, var Rønnilds kommentar til sin scoring.

Da det gjensto ett minutt av 2. periode var Eirik Salsten nær ved å gjøre 2–0 etter solid forarbeid av Anton Karlsson.

– Egentlig litt mot spillets gang. Men Storhamar forsvarer seg godt og tar vare på mulighetene når de får dem, mente TV 2s ekspertkommentator etter 40 av 60 ordinære spilleminutter.

– Vi sliter litt i de avgjørende øyeblikkene. Der har vi litt å gå på, mente Vålerengas superveteran Mathis Olimb (36) foran siste tredel.

Storhamar fikk litt mer å gå på da kanadiske Peter Quenneville etter to minutter av siste periode lagde sitt femte seriemål, vel å merke etter en silkefin pasning fra svenske Andreas Hjelm - samt andremålgivende pasning fra Eirik Salsten.

Vålerenga - nå bemerkelsesverdig tannløst - fikk sjansen til å redusere i overtallsspill fem mot fire da det gjensto 13 minutter. Deretter en til, og enda en da Patrick Thoresen (39) pådro seg to minutter utvisning for slashing.

– Fryktelig klønete utvisning av Thomas Olsen. Det oser ikke rutine av den, for å si det sånn, sa TV 2-Follestad da Vålerengas potensielle målscorer måtte sette seg i «fryseboksen» med drøyt tre minutter igjen.

For å si det sånn, vant Storhamar - til syvende og sist - fortjent.