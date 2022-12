Rune ble årets nykommer på ATP-touren

Det danske tennisfantomet Holger Rune (19) hedres med pris for sin imponerende 2022-sesong.

NTB, VG

13. des. 2022 17:39 Sist oppdatert nå nettopp

Spillerne på ATP-touren har utpekt dansken som årets unge spiller i konkurranse med Jack Draper (Storbritannia), Jiri Lehecka (Tsjekkia), Ben Shelton (USA) og Tseng Chun-hsin (Taiwan).

Rune startet året på 103.-plass på verdensrankingen, men klatret til 10.-plass, blant annet gjennom tre titler på ATP-touren. Hans største triumf var seieren i Paris Masters i november.

– Jeg er superglad for å bli tildelt årets nykommer-prisen. Dette betyr mye. Jeg har jobbet hardt hele året for å gjøre det så bra som mulig, og det er virkelig hyggelig å se at kollegene mine har stemt på meg, sier Rune til ATPs nettsted.

For mange nordmenn huskes Rune godt for den intense kvartfinaleduellen mot Casper Ruud i Grand Slam-turneringen Roland-Garros i mai. De to tennisprofilene havnet i ordkrig etter Ruuds seier, der Rune også markerte seg ved å skjelle ut sin egen mor på tribunen.

Casper Ruud er selv nominert til prisen Stefan Edberg Sportsmanship Award, som går til en spiller som har vist høy profesjonalitet, integritet og rettferdighet, og som har promotert tennissporten på en bra måte utenfor banen.

Hans far og trener Christian er blant kandidatene til å bli årets trener.