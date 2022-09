Energikrisen tvinger fram nødløsninger for hopperne

For første gang i verdenscuphistorien skal hopperne lande på plast og ikke snø i et offisielt renn. Energikrisen er årsaken.

SNØMANGEL: Tyske Karl Geiger i svevet under høstlige omgivelser i Wisla for noen sesonger siden.

Når verdenscupen i hopp innledes i polske Wisla den første uken i november går arrangøren for en nødløsning på grunn av energikrisen i Europa.

Hopperne vil lande på plastmatter og ikke kunstig snø. Sportssjef for hopp i Norges Skiforbund, Clas Brede Bråthen, applauderer beslutningen.

– At man åpner for den muligheten er veldig klokt. Dette er et tydelig signal om at hoppsporten tar innover seg de utfordringene som er med klima- og energikriser. Løsningen viser også hvilke muligheter idretten vår har til å komme trygt i gjennom disse utfordringene, sier Bråthen til VG.

Horst Hüttel, som er ansvarlig for hopp og kombinert i det tyske forbundet, antyder overfor avisen nd at det koster 150.000 euro - rundt 1,5 millioner kroner - å produsere snø til en storbakke.

Clas Brede Bråthen er også opptatt av signaleffekten hvis man skal fortsette å bruke store summer på å produsere kunstig snø mens folk blir bedt om å spare på strømmen.

– Vi må ta et bevisst valg når energi- og vannkriser gjør det utfordrende å bruke mer energi og strøm på å produsere snø så tidlig i sesongen. Idretten vår er ikke forskjellig om vi lander på snø eller plast. Det er bare det visuelle som lider. I Wisla er det nesten tryggere å lande på plast enn snø i starten av sesongen, fastslår sportssjefen.

Verdenscupen starter i Polen 5. november og fortsetter i finske Ruka 26. november.