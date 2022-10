Blink rykket ned fra 1. divisjon – ble knust av Sogndal

Stjørdals-Blink rykker ned fra 1. divisjon med 1-6-tapet for Sogndal på bortebane søndag. Sesongen har vært preget av en økonomisk krise.

Trener for Stjørdals Blink Snorre Lillebo

Andreas Jakobsen/NTB

Nedrykket har lenge vært i emning for et Blink-lag som har slitt mye denne sesongen. De har vunnet tre, spilt fem uavgjort og tapt hele 19 ganger. Tapet for Sogndal forseglet skjebnen etter at Skeid slo Start 3-2.

Ivar Sollie Rønnings scoring for Blink var til ingen nytte søndag.



Hattrick

Med elleve poeng opp til Skeid på kvalifiseringsplass, og med bare tre kamper igjen å spille, er håpet ut for trønderne.

Flere spillere har denne sesongen forlatt klubben som følge av den økonomiske krisen. Laget har slitt med å ta poeng. Mot Sogndal ble de utspilt. Et hattrick av Alejandro Díaz og en scoring hver av Isaac Twum, Anders Nord og Emanuel Grønner bidro til tapet.

Tabbe

Diaz stanget Sogndal i ledelsen etter tolv minutter, før han doblet på et straffespark fem minutter før pause. Rønning reduserte på en dødball like etter pause, men da Diaz scoret sitt tredje etter 58 minutter var kampen langt på vei avgjort.

Et kvarter før slutt gjorde Blink-keeper Tor Erik Larsen en stor tabbe som Twum utnyttet, før Nord satte vertenes femte med en flott avslutning med ti minutter igjen. På overtid scoret Grønner på et straffespark.

Blink skal møte Fredrikstad på hjemmebane i neste kamp. I de to siste kampene venter KFUM Oslo og Skeid.