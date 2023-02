Klar beskjed etter Odermatt-kommentar: — Jeg får smerte ham litt

COURCHEVEL (VG) Da Marco Odermatt (25) sa han heller ville akseptere tap for Aleksander Aamodt Kilde (30) enn Henrik Kristoffersen (27) fikk han bare et smil.

TEKNIKK-RIVALER: I toppklassen. Her etter en duell i Alta Badia sist desember der Odermatt (t.h) slo Henrik Kristoffersen (t.v).

En respons han kommer med ofte om dagen. Etter byttet av ski til tidligere rival Marcel Hirschers nye skimerke Van Deer klaffer det meste for Henrik Kristoffersen. På trening og i renn.

Han drar gjennom intervjuer med internasjonal presse på flytende tysk, spøker med de norske - og gleder seg til VM.

— Jeg er veldig rolig og har det veldig fint om dagen. Det er morsomt å stå på ski, og jeg trives stort sett med tilværelsen, sier Henrik Kristoffersen i møte med VG i Courchevel, to dager før storslalåmen.

— Er du mindre frustrert enn før?

— Ja, helt klart.

INDRE RO: Henrik Kristoffersen, her fotografert før Kitzbühel-rennet i januar, sier han ikke føler på press før VM, men at han har opplevd så mye i karrieren at han slått seg til fred med å angripe den neste mulighet heller enn å dvele ved skuffelser.

Endringen i humøret merkes på TV. Der han oftere før var tydelig forbannet og frustrert - står han nå gemyttlig og forklarer på en pedagogisk, faglig måte hvordan ting henger sammen med utstyr og snø.

Konkurranse etter konkurranse, selv med litt stang ut i de siste rennene før VM.

At inntrykket fra hans tidligere lynne henger igjen, har kanskje festet seg hos konkurrentene. Som verdens beste allrounder Marco Odermatt da han fikk spørsmål av den tidligere tyske alpinisten Felix Neureuther i sveitsike Blick.

«Jeg har et inntrykk av at du kan akseptere å bli nummer to bak veltalende Aleksander Aamodt Kilde enn bak den vrange Henrik Kristoffersen. Stemmer det?»

– Det er riktig. Bak sistnevnte er «no go» ... svarte Odermatt, som overfor VG omtalte duellen med Kilde som sunn for sporten:

– Hva er grunnen til Odermatts kommentar? spør VG Kristoffersen.

– Det må du nesten spørre Odermatt om. Jeg syns det er ille å komme bak hvem som helst, jeg. Det spiller ingen rolle hvem du er bak når du er bak noen, kontrer 28-åringen.

– Storslalåm har vært hans beste disiplin. Han blir ikke slått så ofte av Kilde i storslalåm. Det er vel bare Lucas og jeg som har slått ham de siste to årene, så den kan jeg se. Men hvorfor vet jeg ikke. Jeg får prøve å smerte ham litt fredag da, fortsetter Kristoffersen med et smil.

Sveitseren har vunnet 10 av de siste 15 storslalåm-rennene i verdenscupen han har kjørt. Nordmannen selv har tre seire og tre annenplasser i samme periode, og er verdensmester fra 2019 og sølvmedaljevinner fra 2018 i OL i disiplinen - men har ikke vunnet i storslalåm i verdenscupen denne sesongen.

Sist uke var Team Kristoffersen i Zinal i Sveits for å gjøre de siste forberedelsene før årets VM. Rælingen-løperen forteller at det måtte til mange hundretusen liter vann for å «lage» gode nok forhold slik at han kunne få solide gjennomkjøringer i storslalåm og slalåm.

— I storslalåm spesielt prøvde jeg noen nye ski som kom, som ser ganske bra ut, varsler nordmannen.

Så gjenstår det å se om det er nok til å slå Odermatt, fredag ...

