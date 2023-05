Slik blir finalefesten i Bergen

Både meteorologen, byråden og politiet tror på en stemningsfull kveld. Og heier på det rette laget.

Cupfinalekampen sendes direkte på skjermer på Torgallmenningen lørdag.

20.05.2023 13:13

Lørdag ettermiddag vises cupfinalen direkte på storskjerm på Torgallmenningen. Kampen begynner klokken 16.00, men storskjermen fyres i gang allerede klokken 15.00, da med NRK-programmet «Cupen: før cupfinalen».

– Vi vet at det er mange som ville dra og se cupfinalen live, men som ikke fikk billetter. Derfor ville vil lage et alternativ med storskjerm i Bergens storstue, sier idrettsbyråd Linn Katrin Pilskog på telefon fra Flesland like før hun går på flyet til Oslo og finale på Ullevål.