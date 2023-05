Ranheim rystet serielederen

Ranheim hadde full kontroll på et høytflyvende Sogndal og sikret en overbevisende seier.

JUBEL: Bendik Bye (i midten) sto bak Ranheims andre mål.

21.05.2023 19:14 Oppdatert 21.05.2023 19:48

Ranheim - Sogndal 2 - 0 (1 - 0): Ranheim kom fra et bittert tap mot Kristiansund 16. mai. Det skulle de revansjere så til de grader mot serieleder Sogndal. Et fyrverkeri av en åpning endte med at Ranheim tok det første stikket da Christian Eggen Rismark stanget vertene i føringen.

Tidlig i andre omgang doblet Bendik Bye ledelsen, og da var det lenger ingen tvil. Blåtrøyene kunne sette på cruisecontrollen og kontrollere inn en sterk hjemmeseier mot et tannløst Sogndal.