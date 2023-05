TV 2: Hoppkomiteen vil ha rapporten om Bråthen-bråket fjernet

Hoppkomiteen i Norges Skiforbund mener rapporten i etterkant av striden rundt sportssjef Clas Brede Bråthen inneholder flere feil og vil gravlegge den.

Clas Brede Bråthen i samtale med Stine Korsen som er leder av Hoppkomiteen i Norges Skiforbund. Bildet er tatt før herrenes første av to hopprenn i Lysgårdsbakken på Lillehammer i forbindelse med Raw Air i mars. Foto: Geir Olsen / NTB

24.05.2023 15:51

– Både Hoppkomiteen og NSF Hopp har oppfattet at flere av evalueringsrapportens konklusjoner var basert på feilkilder og ga en uriktig fremstilling av saken. Noen gode forbedringspunkter kom ut av rapporten, men hovedkonklusjonene har vi ikke vært enige i, sier Hoppkomiteens leder Stine Aaseth Korsen til TV 2.

Et eksternt utvalg ble satt ned for å evaluere hva som gikk galt under konflikten mellom Skiforbundet og Bråthen høsten 2021. Rapporten ligger ute på skiforbundet.no.

Foreningen Skigrasrota offentliggjorde tidligere i år en rapport utarbeidet av advokatfirmaet Dalan. Den kritiserte forbundets evalueringsrapport.

Skigrasrota har tidligere vært ute og støttet Bråthen i den betente saken.

– Den juridiske vurderingen som har blitt utarbeidet, gir ny informasjon og dokumentasjon. Det som fremkommer i denne, stemmer bedre overens med de faktiske forhold slik vi ser det, sier Korsen.

Den nye vurderingen er sendt til styret i Norges Skiforbund. Ifølge advokat Carl Bore har Dalan fortsatt ikke fått svar på denne henvendelsen. Skipresident Tove Moe Dyrhaug har ikke ønsket å svare på TV 2s spørsmål, men sier i en generell kommentar:

– Vi ønsker å legge denne saken bak oss og se framover. Vi har et godt samarbeid med hopp, og ønsker å bidra til et konstruktivt samarbeid.