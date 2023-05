Marcus om Glimt-hetsen: – Så barnslig at det blir artig

MOSJØEN (VG) Tvillingparet Marcus og Martinus måtte tåle å havne i Bodø/Glimt-fansens søkelys i torsdagens cupkamp – men Mosjøen-duoen tar det hele med knusende ro.

Etter tapper innsats fra hjemmelaget og 40 målløse minutter tok Bodø/Glimt ledelsen – og etter hvert en komfortabel seier borte mot Mosjøen i første NM-runde.

I forkant av oppgjøret var mye av fokuset på tvillingparet, og stjerneduoen, Marcus og Martinus Gunnarsen. I dagene før kamp valgte Mosjøen å skjerme sine to stjerner, og under selve kampen fikk spesielt Marcus høre det fra de tilreisende Glimt-supporterne:

«Du er styggere enn broren din»

«Hvorfor i helvete tror du at du er noe?»

«Marcus, din jævla f****» var blant ukvemsordene som ble kastet ut i retning Mosjøens venstrekant.

I FOKUS: Marcus Gunnarsen fikk kastet flere fornærmelser etter seg hver gang han var i nærheten av Glimt-fansen.

– Du hørte det ja? ler Marcus da VGs reporter stiller spørsmål om kommentarene fra bortesvingen.

– Hva sa de? spør en undrende Martinus.

– Jeg kan ikke gjenta det nå, men det var litt på kanten. Sånn er det nå på fotballkamper. Det er så barnslig at det blir artig, synes jeg da, smiler Marcus.

Underveis i pausen spilte Glimt- fansen av duoens hit «Elektrisk», som nylig passerte 100 millioner avspillinger på Spotify.

– Det er gøy med litt ekstra press. Det hadde vært litt ekstra artig å score akkurat i dag, men jeg kom meg aldri til den sjansen, oppsummerer Marcus.

Venstrekanten var fryktelig nære en målgivende pasning like etter timen spilt på Kippermoen, men skuddforsøket fra Henrik Solheim ble stoppet av midtstopper Marius Lode.

I kampens 70. minutt ble Marcus byttet ut med Martinus:

– Jeg sto og trippet litt ekstra da jeg skulle inn. Jeg har aldri sett så mye folk på stadion her, så det var helt fantastisk. Det er ikke noe vi kommer til å få oppleve så mange ganger, så det var en spesiell kveld, oppsummerer Martinus.

Marcus og Martinus er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.