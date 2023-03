57 sekunder før slutt kom nedturen: - Det er brutalt

Han var et knapt minutt fra å kunne juble for et opprykk med moderklubben. I stedet endte kampen med tårer for Christopher Aune Klungervik.

Christopher Aune Klungervik var kun et mål unna å rykke opp til eliteserien i innebandy med Sjetne.

19.03.2023 17:36 Oppdatert 19.03.2023 18:01

Sjetne - Vålerenga 3–2 (1–0, 2–1, 0–1)

Sjetne slo Vålerenga med et mål i en høydramatisk kamp søndag, men ble likevel taperen av helgas kvalifisering om opprykk til eliteserien i innebandy.