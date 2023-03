Brattset Dale med to scoringer i comebacket

(NECA - Györ 25–33) Kari Brattset Dale var tilbake for Györ fredag kveld etter elleve måneder uten håndball.

17.03.2023 23:19

Siden fødselen 1. november har Kari Brattset Dale brukt lang tid på å komme tilbake etter bekkenleddsmerter og spilte sin forrige håndballkamp 14. april 2022.

Mot NECA fredag kveld var hun tilbake på banen og scoret to mål i Györ-seieren.

– Jeg er veldig glad for å være tilbake på banen med mål. Dagens kamp var veldig viktig for oss, da motstanderen gjorde det vanskelig for oss flere ganger. Vi hadde både gode og dårligere øyeblikk i kampen, men totalt sett er jeg fornøyd med seieren, sa Brattset Dale etter kampen.