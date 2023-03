Iskald Ødegaard-scoring da Arsenal svarte City: – Nesten uvirkelig

(Fulham – Arsenal 0–3) Ligaleder Arsenal hadde presset på seg i London-oppgjøret mot Fulham, men vartet opp med fotballfest.

12.03.2023 17:25

Med det ga Arsenal det perfekte svar på Manchester Citys seier lørdag.

– For et signal å sende opp til de lyseblå i Manchester. Se på Martin. Se de berøringene, én, to og tre, han gjør akkurat det han skal.

Jan Åge Fjørtoft skildrer Ødegaards 3–0-scoring på tampen av førsteomgang.

– Han scorer sitt tiende mål i Premier League. Det er nesten uvirkelig. Det er nesten like uvirkelig som at han andre (Haaland) har scoret 28 mål. Ødegaard på ti mål som midtbanespiller!, sa Fjørtoft energisk i Viaplays pausesending.

Manchester City la press på sine rivaler fra London lørdag da de vant 1–0 over Crystal Palace. Skulle Arsenal mislykkes mot Fulham ville Haaland og co. bare ligge to poeng bak på tabellen i tittelkampen.

Men Arsenal fulgte opp og leverte en målrik førsteomgang mot Fulham. Rent bur i tillegg er ofte en god oppskrift på seier, og Fulham var sjeldent i nærheten av mål på Craven Cottage.

– Vi har sagt det hele sesongen. Vi tar det kamp for kamp. Det endrer seg ikke. Vi må bare fortsette som vi gjør, jobber hardt og se hvor det tar oss, sier Martin Ødegaard etter kampen.

3–0-seieren gjør at Arsenal er det første engelske laget i historien til å vinne fem strake London-derby på bortebane uten å slippe inn mål.

Fakta Arsenals fem siste London-derby på bortebane 5. august 2022: Crystal Palace – Arsenal 0–2 18. september 2022: Brentford – Arsenal 0–3 6. november 2022: Chelsea – Arsenal 0–1 15. januar 2023: Tottenham – Arsenal 0–2 12. mars 2023: Fulham – Arsenal 0–3 Vis mer

Lurer du på hva som skjer i dag? I VGs nye sportskalender får du oversikt over alt av sport!

Ødegaard var tilbake fra start etter å ha stått over torsdagens Europa League-møte med Sporting. Men det var ikke bare nordmannen som strålte i returen. Januar-signeringen Leandro Trossard var tilbake fra en lyskeskade han fikk forrige helg og leverte tre målgivende pasninger.

20 minutter var spilt da Gabriel rev seg løs i feltet og stanget inn 1–0 etter hjørnespark fra Trossard.

Så lempet den belgiske angrepsspilleren et innlegg i retning Gabriel Martinelli som kunne styre ballen i nettet med pannebrasken forbi en utspilt Bernd Leno til sitt 12. ligamål.

MÅL OG ASSIST: Gabriel Martinelli (t.v.) satte sitt 12. ligamål etter målgivende fra Leandro Trossard (t.h.).

Og den tidligere Arsenal-keeperen måtte fiske ballen ut av eget garn for tredje på overtid i første omgang. Nok en gang lempet Trossard læret inn i boksen, denne gangen til friskmeldte Martin Ødegaard som dempet ballen elegant før han iskaldt dro seg forbi to Fulham-forsvarere og plasserte den i nettet til 3–0.

Det var Ødegaards tiende mål i Premier League, noe som gjør han til den med nest flest mål for Arsenal, delt med Bukayo Saka og bak Martinelli.