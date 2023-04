Reagerer på Uhrenholdt Jacobsen-svar: – Bare tull

OL-roer Kjetil Borch (33) er ikke imponert over svarene til Astrid Uhrenholdt Jacobsen (36) etter at mistillitsforslaget hans ble kjent i går.

07.04.2023 11:05

Borch er opprørt over Jacobsens dobbeltrolle som IOC-representant og leder av den norske utøverkomiteen. Han mener det gjør at den tidligere langrennsløperen taler IOCs sak i diskusjonene rundt en mulig russisk gjeninntreden i internasjonal idrett.

Norske utøvere blir ikke hørt, mener Boch, fordi Uhrenholdt Jacobsen har én fot i begge leirer – og lener seg mot IOC.

– Dette kan ende med norsk OL-boikott og ødelegge karrierene til norske olympiske utøvere. Da må man være på ball. Det har vi ikke vært, og det har jeg kritisert fra første stund. Det er uker, ikke måneder, til IOC bestemmer seg for russisk OL-deltagelse. Da kan ikke jeg sitte på sidelinjen og se på at det ikke skjer noe, sier Borch.

VG og NRK omtalte i går et tre sider langt brev han skrev til idrettsstyret. Det var en lang mistillitserklæring til Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Borch ber NIF-styret rydde opp omgående.

– Dette er ikke et personangrep fra meg mot Astrid, men derimot en utøver som retter kritikk mot lederen av utøverkomiteen, som har opptrådt svært problematisk. Hun har skrevet under på en ed som sier at hun i enhver situasjon skal fremme IOCs meninger. Da er man ikke uavhengig, sier Borch.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er IOC-representant og leder av den norske utøverkomiteen. Her fra tiden hun var NRK-ekspert på langrenn.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen kunne ikke kommentere Borchs eksplosive brev overfor VG i går. Men overfor NRK sa den tidligere skiløperen:

– Hvis Norge ikke «vil» ha meg i IOCs utøverkomité, så vil jo konklusjonen være at Norge frasier seg muligheten til representasjon inn i IOC. Det handler derfor ikke om at jeg skal bestemme meg for hvilken rolle jeg skal ha. Norske utøvere må i tilfelle ta stilling til om Norge i fremtiden ikke kan ha en valgt representant i IOCs utøverkomité.

Det svaret får Kjetil Borch til å riste på hodet:

– Hun sier at dersom norske utøvere ikke vil være representert, så går jeg av. Men det er jo ikke dét dette handler om. Det ville vært negativt både for utøverne og for Astrid. Astrid fremstiller det som at jeg ber henne gå av som IOC-medlem, men det er en unnamanøver, for jeg sier kun at hun ikke har tillit og burde ikke sitte som leder av den norske utøverkomiteen, sier Borch og fortsetter:

– Hun kan fortsatt være ordinært medlem av samme komité og være IOC-medlem. Jeg sier bare at løsningen er at idrettsstyret ser på vedtektene, og ber henne trappe ned som leder og gå inn som ordinært medlem av utøverkomiteen. Det ville vært berikende. Hun skal jo ikke trekke seg som IOC-representant. Det er bare tull.

– Hva er den praktiske forskjellen på å være leder og ordinært medlem av den norske utøverkomiteen?

– Lederen setter presedens og definerer hva som sies og hva som blir gjort. Som leder har hun større mulighet til å få gjort noe. Men – man må kjempe utøvernes sak, og det ser jeg ikke at skjer med Astrid som leder. Jeg har rett og slett ikke tillit til henne som leder, for hun har vist seg som en leder som ikke fatter et standpunkt, svarer Borch.

VG har konfrontert Uhrenholdt Jacobsen med utsagnene til Borch.

– Jeg kommer ikke til å kommentere enkeltpersoners utspill via media. Videre oppfølging av denne saken vil gjøres i rette fora i NIF, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Borch angriper ikke OL som institusjon, men innrømmer at han har fått ny innsikt i hva et IOC-medlem må underlegge seg av regler. Det er ikke rom for annerledes-tenkning, mener han.

I brevet til idrettsstyret trakk han frem en spørreundersøkelse utført blant norske toppidrettsutøvere. De fikk spørsmål om hvorvidt russiske og belarusiske utøvere bør få delta i OL så lenge krigen i Ukraina pågår.

Borch hevder Astrid Uhrenholdt Jacobsen nekter ham og andre utøvere innsyn i resultatet av undersøkelsen de selv har deltatt i. Overfor NRK svarer Uhrenholdt Jacobsen med at arbeidet med undersøkelsen ikke er ferdigstilt ennå.

– Jeg har aldri fått opplyst at denne spørreundersøkelsen består av to deler. Det ble derimot kommunisert at det var én undersøkelse som vi fikk fem dager til å svare på. Astrid tok deretter med seg dette til et IOC-møte og presenterte tallene helt uten tolkning. Senere har det dukket opp informasjon i Whatsapp-gruppen til utøverkomiteen at det finnes en del to av undersøkelsen undersøkelsenBorch hevder dette står i utdraget fra undersøkelsen: «Det er nå opp til de internasjonale særforbundene å finne ut om, når og evt hvordan dette skal praktiseres i de respektive idrettene. Avgjørelser om deltagelse i OL 2024 og 2026 er utsatt på ubestemt tid. Utøverkomiteen ønsker tilbakemelding på hva norske utøvere mener om disse forslagene, og ber deg derfor svare på noen spørsmål»., der man stiller spørsmål som «Hva skal til for at russiske utøvere skal få delta?».

ROER: Kjetil Borch.

Borch fortsetter:

– Det har vært trenering på klassisk måte. Et skoleeksempel, sier han.

– Du har blitt en talsperson for denne saken. Hvordan oppleves det?

Kjetil Borch åpner med å advare mot klisjeer i svaret sitt. Han snakker om en far som var sjømann og en mor som tok seg av tre barn alene og jobbet sene kvelder.

– Mamma lærte meg tidlig at man skal stå opp mot dem som ikke svarer. Jeg skulle ikke være han som sto og så på, sa hun. Og derfor kan jeg ikke stå her nå og se at utøverdemokratiet får denne behandlingen. Jeg reagerer bare på urett, uten at jeg hevder å være moralens vokter. Jeg har også gjort dumme ting i livet, smiler Borch.

– Får du reaksjoner etter utspill som dette?

– Jeg har fått en del meldinger. De har kommet fra foreldre med ganske unge barn, fra toppidrettsutøvere, fra musikkartister og fra andre hjørner av Idretts-Norge. Men jeg er ikke her for å fiske etter klapp på skulderen. Samtidig er det godt å se at folk støtter saken og at de er engasjert. Jeg er ikke den eneste der ute, sier Kjetil Borch til VG.