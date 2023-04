Ruud slet stort – hentet seg mesterlig inn: – Til tider mye slurv og tull

(Botic van de Zandschulp – Casper Ruud 5–7, 6–7) Casper Ruud (24) måtte slite for seieren, men tok seg til slutt videre fra andre runde i ATP1000-turneringen Monte-Carlo Masters.

12.04.2023 13:28 Oppdatert 12.04.2023 13:57

Dermed er nordmannen videre til den tredje runden som spilles senere allerede torsdag.

– Mest lettelse, sier Ruud til Eurosport om følelsen han kjenner på etter seieren mot nederlenderen Botic van de Zandschulp. Onsdagens motstander har nemlig hatt et bra tak på Ruud ved tidligere dueller.

24-åringen fortsetter:

– Det kjennes deilig å vinne og være videre i turneringen. Klart det er ting å pirke på. Til tider er det bra spill i dag, og til tider mye slurv og tull. Det er ting som er positivt og en del ting å ta med seg også.

STERK START: For Casper Ruud, her underveis i kampen mot Botic van de Zandschulp i Monte-Carlo Masters-turneringen onsdag.

«Rådvill»

For Ruud – som kommer rett fra turneringsseier i Portugal sist helg – måtte jobbe for seieren.

For etter å ha vunnet det første settet mot nederlenderen, fikk Ruud ordentlig problemer i begynnelsen av det andre.

Han lå faktisk under 4–1 i såkalte game.

Alt så ganske mørkt ut og alle piler pekte mot at det ble et tredje og avgjørende tredjesett. Eurosports kommentator mente Ruud slet stort, uttalte at han var «i trøbbel og var ute og kjøre». Ruud ble til og med kalt «rådvill» etter at lite gikk hans vei.

FRUSTRERT: Casper Ruud, her underveis i kampen mot Botic van de Zandschulp.

Møter tysker

Men plutselig snudde alt.

Han vant tre strake game. Etter å ha vekslet litt på å ha overtaket på tampen av settet, var det Ruud som holdt hodet kaldt i avgjørende situasjoner. Til slutt endte det 7–6 i favør nordmannen, som dermed tok hjem seieren.

I neste runde møter Ruud tyskeren Jan-Lennard Struff. Dersom han vinner kampen på torsdag er han klar for kvartfinale.

Ruud har vært gjennom et tøft program den siste tiden.

Han forteller til Eurosport at han skal gjøre det han kan for å være «skarp og lett i beina» under kampen mot Struff. Da han fikk spørsmål om hvordan kroppen kjennes ut, svarer han at «den er grei».

– Jeg får alt jeg trenger av behandling, restitusjon. Det går i ett i tennis. Det er litt her og der, jeg kjenner litt overbelastning i kroppen, men ikke ting som er for smertefullt. Jeg skal være klar i morgen og skal bruke dagen og natten til å restituere, sier han.

