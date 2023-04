Manglerud Star og Grüner vurderer å slå seg sammen

Oslo-klubbene Manglerud Star og Grüner vurderer å inngå et samarbeid om et felles lag i eliteserien i ishockey for menn.

SAMMEN MED GRÜNER? Manglerud Stars Theodor Steen-Gulbrandsen mot Stavanger Oilers denne sesongen.

14.04.2023 12:51

Det opplyser klubbene på sine nettsteder fredag ettermiddag.

«Vi ønsker med dette informere om at det er dialog mellom ishockeyklubbene Grüner og MS vedrørende mulighetene for samarbeid om ett felles eliteserielag. Vi kommer tilbake med oppdateringer når det er ytterligere avklaringer», heter det i en melding fra Manglerud Stars midlertidige styre.

– Vi kommer tilbake med oppdateringer etter de innledende samtalene med tanke på eventuell videre framdrift, sier daglig leder Trond-Erik Larsen i Grüner til NTB