Birgit Skarstein nærmer seg karrierestopp: – Jeg vurderer

Søndag kan hun vinne sitt sjette VM-gull i roing. Birgit Skarstein (34) nærmer seg slutten på idrettskarrieren. Paralympics i Paris blir hennes siste.

VETERAN: Birgit Skarstein er favoritt til å vinne nok et VM-gull søndag. Vis mer

Publisert: 10.09.2023 09:06

– Jeg stiller ikke i Los Angeles i 2028. Dette blir mitt siste Paralympics. Men jeg synes det er fryktelig kort tid igjen til Paris neste år. Så jeg vurderer, sier hun til VG.

Hun debuterte med VM-sølv i Sør-Korea for 10 år siden. Hele veien har hun vært en del av det norske landslaget med funksjonsfriske utøvere.

– Jeg elsker idretten og er veldig glad i være en del av et lag. Jeg skjønner at jeg på et tidspunkt må legge opp, men jeg har ikke lyst ennå. Men en må ha mye indre motivasjon for å drive på sånn også, så jeg planlegger jo for et liv etter idretten, sier hun.

Denne sesongen vant Birgit Skarstein EM-gull. Så satte hun ny verdensrekord. I VM-forsøket rodde hun på den beste tiden i VM noen gang. Det gjør henne til en selvsagt VM-favoritt.

Men hun regner med tøff motstand. Skarstein har vunnet alle mesterskap og verdenscup siden de paralympiske roerne doblet distansen til 2000 meter i 2017. Men denne sesongen har Moran Samuel (Israel) og Nathalie Benoit (Frankrike) nærmet seg kraftig tidsmessig.

– Ja, jeg ble slått i et av de uoffisielle løpene i Luzern i juli, sier hun. Skarstein ble nummer tre i innledningsheatet. Hun var inne i en tøff treningsperiode og opplyser at hun staket fire timer i rullestol før løpet.

Skarstein har lagt ned ekstreme treningsmengder før VM.

Hun tok det svært sjeldne nederlaget som en «påminnelse».

– Jeg hadde ikke en sjanse. En tydelig beskjed om at jeg må være i form. Hvis ikke blir jeg slått. Det var viktig «input», sier hun.

Skarstein ble for 14 år siden lam etter en stupeulykke.

Hun ble først kjent gjennom NRK-programmet «Ingen Grenser» i 2012. I tillegg til sine ni gull i internasjonale mesterskap i roing har hun to VM-medaljer i langrennspigging. I 2019 fikk hun Egebergs Ærespris. Året etter brøt hun en barriere som første deltager med funksjonsnedsettelse i TV 2s «Skal vi danse».

VM-FAVORITT: Birgit Skarstein. Her fra Årungen før Paralympics i 2021. Vis mer

Skarstein har vunnet en hel rekke priser gjennom karrieren. Hun er åpen for å bruke sine erfaringer. I 2022 ble det kjent at hun har inngått en avtale med sin sponsor, Reitan-konsernet.

– Det er mange muligheter. Kanskje jeg etter hvert kan få bruk for utdannelsen min. Jeg har studert statsvitenskap. Jeg synes det er veldig spennende å være med å påvirke. Det er mange måter å gjøre det på. Det som er kult med samfunnet er at Norge ikke er ferdig, sa Skarstein til VG i fjor.

Hun utelukker ikke at hun utsetter karriereslutten ett år.

– VM i 2025 går i Shanghai. Det hadde vært et spennende siste mål, sier hun.