Byåsen-stjernen mener pallen kan være innen rekkevidde

Endelig har Kjerstin Boge Solås vært gjennom en tilnærmet skadefri sesongoppkjøring. Det skal løfte Byåsen.

Bare Ida Alstad hadde flere mål per match i snitt for Byåsen i fjor. Kjerstin Boge Solås blir viktig når Byåsen sikter oppover tabellen fra fjorårets 8.plass.

4. sep. 2022 11:05 Sist oppdatert nå nettopp

– I utgangspunktet ser jeg ikke at det skal være vanskeligere for oss å ta den tredjeplassen enn noen av de andre lagene, sier Kjerstin Boge Solås.

Foran serieåpningen i håndball handler «alt» om Vipers og Storhamar. Bak de to lagene spås det å bli rekordjevnt. Adresseavisens tabelltips spår en opptur for Byåsen fra fjorårets 8.plass til en femteplass denne sesongen. Begrunnet blant annet med at Kjersti Boge Solås er skadefri fra start.