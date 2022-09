Kolstad-profilen må operere: – «Gulvet» under øyet har sunket en centimeter

Adrian Aalberg fryktet brudd i øyet. Torsdagens undersøkelse sender kantspilleren rett på operasjonsbordet.

Adrian Aalberg opereres for brudd i øyesokkelen.

Nå nettopp

– Status er at det er et brudd i øyesokkelen. «Gulvet» under øyet har sunket ned med en centimeter. Det er muskler og sånt som har seget ned, så ting ligger litt i klem, sier Aalberg.

Kantspilleren snakker Adresseavisen på telefon fra venterommet på nevrokirurgen på St. Olavs hospital.