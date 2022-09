Casper Ruud tapte US Open-finalen

Casper Ruud var i karrierens andre Grand Slam-finale. 19-åringen Carlos Alcaraz ble for sterk i New York.

Casper Ruud mottok annenpremien, men den store pokalen tar Carlos Alcaraz (venstre) med seg hjem.

12. sep. 2022 01:38 Sist oppdatert nå nettopp

Casper Ruud – Carlos Alcaraz 4–6, 6–2, 6–7, 3–6

US Open-pokalen glitret under flomlyset på Arthur Ashe-arenaen. Casper Ruud kastet et blikk mot sølvtøyet før han så opp mot himmelen. «RUUD»-ropene fra tribunen var øredøvende. Norges tennisstjerne tok tapet med fatning, men blikket røpet likevel en anelse av skuffelsen han må ha følt.

Han ga Alcaraz hard kamp i tre timer og 20 minutter, men til slutt måtte Ruud avfinne seg med at han kom til kort mot sportens nye superstjerne.

Det lå mye i potten før første slag. Vinneren ville ikke bare ta sin første Grand Slam, men også bli verdensener. 19 år gamle Alcaraz er nå tidenes yngste til å toppe rankingen.

– Vi visste begge hva vi spilte for. Det er morsomt at vi blir nummer én og to etter dette. Jeg er selvfølgelig skuffet, men det er ikke verst å bli nummer to heller, sa Ruud i det Discovery-sendte intervjuet under premieseremonien.

Casper Ruuds jakt på en Grand Slam-tittel fortsetter. Men han ga de 23.000 tilskuerne i New York valuta for inngangspengene.

Med viktig erfaring

Ruud har forbløffet under turneringen. Han har lenge vært ansett som en grusspesialist. Nivået hans på det raskere hardcourtdekket det spilles på i US Open, har kommet seg de siste årene, men finaleplass i storturneringen var likevel mer enn de fleste norske tennisfans hadde turt å håpe på.

I New York er imidlertid grusspesialisten blitt harcourtstjerne. 23-åringen fra Snarøya har i større grad enn tidligere variert spillet sitt, i tillegg til å fortsette å smelle til med forehanden som er fryktet i hele tennisverdenen.

Grand Slam-turneringene er blitt dominert av Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic de siste 18 årene. Alcaraz sees på som den ene som kan styre showet i de største turneringene når den yngre generasjonen tar mer og mer over.

Ruud kunne støtte seg på erfaringene fra French Open-finalen mot Rafael Nadal i juni. Den gang innrømmet han at kampens ramme var vanskelig å venne seg til.

US Open-finalen var Ruuds andre i Grand Slam-sammenheng, mens Alcaraz spilte sin første.

Ville 19-åringen fra Spania klare å holde nervene i sjakk i møte med det norske håpet?

Det var god tone mellom spillerne før kampen.

Hyllet for gest

Ruud hadde aldri slått en topp ti-spiller på verdensrankingen i Grand Slam. Den barrieren måtte han bryte om han skulle stå igjen med trofeet.

Starten ble vanskelig. Ruud ble brutt i sitt andre servegame. Begge slo flere upressede feil, men Alcaraz var skarp de gangene han kom frem til nettet for å avgjøre poengene. På tribunen var det tydelig at han var amerikanernes publikumsyndling innledningsvis.

På stillingen 4–3 til Alcaraz slo spanjolen en kort ball. Ruud løp frem for å rekke den i tide. Han fikk racketen på den, og Alcaraz klarte ikke å returnere tilbake. Dommeren ga Ruud poenget.

Alcaraz klaget. Han mente ballen spratt to ganger før Ruud slo den. Da ga nordmannen beskjed til dommeren om å gi poenget til spanjolen. Alcaraz takket. Tilskuerne på verdens største tennisarena applauderte og hyllet Ruuds sportsånd. Nordmannen vant seg flere fans med godt spill, men gesten overfor Alcaraz sikret ham for alvor amerikanernes respekt.

TV-reprisene viste at ballen var nær bakken to ganger før Ruud nådde frem.

Han lette etter en vei tilbake i settet. «Hold ballvekslingene lange», var beskjeden fra far og trener Christian på tribunen. Men Alcaraz hadde kontroll på egen serve og sikret seg det første settet.

Thrillersett

Spillerne fulgte hverandre tett i sett to. Så fikk Ruud muligheten til endelig å bryte Alcaraz’ serve. En giftig lobb satte spanjolen ut av spill og servebruddet var et faktum.

Ruud skrek ut i glede. Plutselig hadde han en vei tilbake i kampen. Frustrasjonen vokste hos Alcaraz. Det ga han høylytt uttrykk for da han misbrukte en sjanse til å bryte tilbake umiddelbart.

Alcaraz trøblet med serven, mens Ruud slo flere vinnere ned langs linjen. Han lyktes godt de gangene ballvekslingene ble lange. Kroppsspråket strålte selvtillit. Settet var hans.

– Det føles som om Alcaraz har mistet litt selvtillit og grepet om taktikken sin, kommenterte den britiske spilleren Naomi Broady på BBCs radiosending.

Tilskuerne nøt tennisen. De fortsatte å hylle Ruud etter flere spektakulære ballvekslinger som gikk i nordmannens favør.

Tredje sett ble nervepirrende. Alcaraz brøt først, men den norske motstanderen svarte. 19-åringen fra El Palmar begynte å virke småsliten.

Ruud hadde flere settballer i motstanderens siste servegame, men Alcaraz reddet det inn til slutt etter nok en flott ballveksling. De poengene var helt avgjørende for kamputfallet.

Publikum elsket det de så. Nå fikk de et tiebreak.

Da var Alcaraz plutselig sin beste utgave igjen. «Olé, Olé, Olé!» sang publikum. Reaksjonen deres oppildnet spanjolen. Han tok tiebreaket 7–1.

Carlos Alcaraz viste lidenskap på godt og vondt.

Ruud måtte vinne det fjerde settet for å holde liv i kampen, men Alcaraz brøt og gikk opp til 4–2. Han var to game unna tittelen.

De sikret han seg. Han banket inn matchballen på serve og kastet seg ned på banedekket i gledesrus.

Ruud satte tennisens kronprins hardt på prøve. Men Carlos Alcaraz hadde til slutt svar på problemene som ble sendt fra motsatt side av nettet.

Nå er 19-åringen Grand Slam-vinner og tidenes yngste verdensener.

Ruud inntar annenplassen på rankingen. Det er mer enn norske tennisfans hadde våget å drømme om for noen år siden.

Etterpå ble både han og Alcaraz hyllet av Nadal, som er Ruuds idol.

– Jeg er veldig stolt av deg, skrev Nadal til Ruud på Twitter: