Wahlstedt klar for Blackburn etter dager med venting og usikkerhet

Den svenske målvakten Leopold Wahlstedt (24) har skrevet under på en treårskontrakt med Blackburn. Det skjer etter en uke med mye fram og tilbake.

Leopold Wahlstedt er klar for danske Brøndby. Vis mer

Blackburn bekrefter overgangen på sine nettsider tirsdag.

Fotballdirektør Gregg Broughton er storfornøyd med signeringen.

– Vi har fulgt utviklingen hans de siste tolv månedene. I tillegg til hans utmerkede skuddstopping, er Leos evne til å spille ut bakfra på et veldig høyt nivå, sier Broughton.

Klubben opplyser at da keeper Thomas Kaminski gikk til Luton, åpnet det seg en mulighet for å signere Wahlstedt. For en uke siden så det annerledes ut for sisteskansen.

Han var lenge på vei til dansk fotball.

11 millioner

Odd skal ha godtatt et bud fra danske Brøndby på rundt 8 millioner kroner, men Blackburn strakk seg lenger. Det gjorde at Wahlstedt aldri satte seg på flyet til København, som flere medier meldte at han hadde gjort.

Fredag tok han turen over til Blackburn.

Odd får rundt 11 millioner kroner for svensken, pluss 15 prosent i videresalgsprosenter, meldte Telemarksavisa sist uke.

– Om man sier at det ikke tar energi, og at man ikke tenker på det, da lyver man. Men jeg synes jeg har klart å holde et ganske bra fokus og prestert bra, sier Wahlstedt i et intervju med Odd om ryktene.

Per Kristian Bråtveit ble i forrige uke presentert som ny Odd-keeper ut sesongen.

Møter Walsall

24-åringen signerte for Odd i 2021, og siden debuten i mai samme år har svensken spilt 68 kamper for skiensklubben. Wahlstedt hadde et halvt år igjen av kontrakten med Odd.

I årets eliteseriesesong har Wahlstedt holdt buret rent i nær halvparten av Odds kamper. Etter 18 spilte kamper befinner telemarkingene seg på 7.-plass.

Blackburn møter Walsall i ligacupen tirsdag kveld. Neste oppgjør i Championship er mot Rotherham til lørdag.

I seriepremieren åpnet Blackburn med 2-1-seier over West Bromwich.