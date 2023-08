The Athletic: West Ham-bud på United-duo

West Ham skal ha lagt 778 millioner kroner på bordet for Manchester United-duoen Harry Maguire og Scott McTominay.

BUD: West Ham har lagt inn et dobbeltbud på Scott McTominay (t.v.) og Harry Maguire. Vis mer

Det skriver The Athletic.

West Ham skal ha fått et bud på 260 millioner kroner avslått på Maguire i slutten av juli, og en forespørsel på McTominay for 390 millioner kroner avvist for et par uker siden.

Nå prøver London-klubben seg med et dobbeltbud på 778 millioner kroner.

Ifølge The Athletic skal United-sjef Erik ten Hag foretrekke å beholde sin skotske midtbanekjempe, men om rett bud kommer er nederlenderen åpen for å selge.

For Maguires del har fremtiden vært usikker helt siden han ble fratatt kapteinsbindet i juli. Selv skal han ønske å bli værende på Old Trafford for å kjempe om en plass i laget.

De røde djevlene må muligens se seg nødt til å selge duoen etter at de denne sommeren har hentet både Mason Mount, André Onana og Rasmus Højlund for store summer.