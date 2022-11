Spørsmålet splitter Fotball-Trøndelag: – Det gir meg ingenting

Søndag starter det meget kontroversielle Fotball-VM i Qatar. Vi har stilt fotballprofiler i Trøndelag det store spørsmålet om dagen: Skal du se på VM?

England trener foran sine kamper i verdensmesterskapet i Qatar.

Sam Rogers, RBK-spiller fra USA: - Jeg kommer til å se USA sine kamper. Jeg kjenner noen av spillerne på laget og vi kvalifiserte oss heller ikke til forrige VM, så jeg kommer til å heie på dem. Utover det er jeg ikke spesielt entusiastisk, og planlegger ikke å se mye. Det handler om hele situasjonen: At VM er der det er, og problemene rundt det. Klubben har også klare meninger om saken, og de står jeg bak.

Cecilie Gotaas Johnsen, styreleder RBK: – Dette er et VM som aldri burde ha vært arrangert. Omdømmemessig er det en skandale, og troverdigheten til FIFA-eliten er fraværende. Håper dette blir vendepunktet, og at for eksempel menneskerettigheter legges som et premiss for tildeling av arrangement i fremtiden. Jeg kommer til å holde meg unna skjermen langt mer enn normalt, av nevnte grunner. Og følge med det øvrige nyhetsbildet og hvordan VM-arrangementet utvikles utenfor fotball-stadionene.