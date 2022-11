Vilde Ingstad tangerte persen: – Det kommer fra hjertet

LJUBLJANA (VG) (Norge – Ungarn 32–22) En dårlig start ble forvandlet til storseier. Vilde Ingstad tangerte scoringsrekorden sin på landslaget, men jublet aller mest i forsvar.

BØD OPP: Vilde Ingstad i dans med Thale Rushfeldt Deila etter en saftig takling i det norske forsvaret.

8. nov. 2022 21:56 Sist oppdatert nå nettopp

Hærføreren jublet etter hver takling og spredde aggressivitet og etter hvert også glede rundt seg. Nå venter Sverige (lørdag), Slovenia (mandag) og Danmark (onsdag) i EMs hovedrunde. Norge har to poengs forsprang på de andre nasjonene og har skaffet seg et perfekt utgangspunkt for resten av mesterskapet.

Og et av de viktigste poengene heter Vilde Ingstad. Det sprutet av henne tirsdag kveld.

– Det handler om å spre energi. Det er gøy spille håndball når det er energi rundt en. Da kommer det fra hjertet, sier Vilde Ingstad til VG. Hun kaller opptreden på banen både bevisst og ikke bevisst. «Dansen» med Thale Rushfeldt Deila var det siste.

– En spontan reaksjon, smiler hun.

Ingstad scoret åtte mål på bare ni skudd. Dermed tangerte Oslo-jenta sin personlige rekord fra de 100 tidligere landskampene. Sammen med Györ-keeper Silje Solberg-Østhassel ga hun Ungarn en skikkelig omgang.

Solberg-Østhassel leverte redning etter redning, men det var Ingstad som ble kåret til kampens beste spiller.

– Jeg er vant til å mate alle linjespillere jeg spiller med. Vilde svarer veldig på tiltale. Hun spiser og tar imot. Det er veldig gledelig. Fantastisk kamp av henne, igjen, sier Nora Mørk til TV3.

– Det er gøy å spille med så gode medspillere, sier Ingstad om samspillet Mørk og co.

Men det startet ytterst tregt med fire feil og to bomskudd for Norge.

Ungarn ledet 0–3 etter fire minutter. Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal og Henny Reistad slet med presisjonen. Det tok nesten syv minutter før Vilde Ingstad scoret Norges første mål.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson er glad for at de ble satt på en prøve.

– Du får brynet deg. Du får mobilisert og du får noen problemstillinger som du kan jobbe med underveis og etter kampen. Vi er veldig ydmyke på at vi skal spille vårt beste spill hvis vi skal realisere drømmen om å spille om medaljer, sier Hergeirsson til TV3.

– Jeg tror det var veldig bra for oss, sier en samstemt Stine Bredal Oftedal.

Fakta VG-børsen Silje Solberg-Østhassel 9 22 redninger/44 skudd Maren Aardahl 5 1 mål/1 skudd Stine Skogrand 5 1 mål/3 skudd Nora Mørk 7 4 mål/5 skudd - 4 feil Stine Bredal Oftedal 7 5 mål/5 skudd - 4 feil Malin Aune 5 2 mål/2 skudd Kristine Breistøl 6 2 mål/3 skudd Vilde Ingstad BB 9 8 mål/9 skudd Kristina Novak 5 1 mål/1 skudd Henny Reistad 7 5 mål/7 skudd - 3 feil Sunniva Næs Andersen 5 2 mål/4 skudd Anniken Wollik 5 1 mål/1 skudd Thale Rushfeldt Deila 6 0 mål/2 skudd Thorir Hergeirsson (trener) 7 Vis mer

Kantspillerne Sunniva Næs Andersen og Stine Skogrand scoret hvert sitt mål i første halvdel av omgangen, men bommet på to forsøk andre mot Ungarn-keeper Melinda Szikora.

Men etter hvert tok Silje Solberg-Østhassel over showet. Det endte på 22 redninger.

– Veldig moro å spille. Vi blir bedre og bedre bakover på banen, sier hun til VG og skryter av «duellgleden» til forsvarsspillerne.

Det norske målvakten reddet ni skudd før pause og var selve navet i den norske snuoperasjonen. Forsvarsspillet hevet seg og Ungarn mistet den lille tempofordelen de hadde i starten.

Vilde Ingstad var Norges fighting face nummer en bakover. Etter hvert kom også Kristine Breistøl og Thale Rushfeldt Deila inn med godt defensivt spill.

Fremover tok Mørk styringen med fem målgivende pasninger og dundret dessuten sitt niende strake straffekast i EM. Esbjerg-spilleren hadde radaren innstilt på klubbvenninnen Ingstad. Strekspilleren gikk til pause med fire scoringer og en skaffet straffe.

Henny Reistad svevde også inn fire glimrende scoringer.

– En fryd å se, beskriver Viaplay-ekspert Karoline Dyhre Breivang.

Malin Aune sendte Norge for første gang i ledelsen etter 25 minutter. Ved pause sto det 14–12. Favorittene var tilbake i førersetet.

forrige















fullskjerm neste 1 av 7 Foto: BJORN S. DELEBEKK / VG

Tonen var satt.

I 2. omgang så ikke Norge seg tilbake og spilte ut Ungarn.

Solberg-Østhassel fortsatte med redningene, Mørk spilte silkepasninger, Bredal Oftedal spilte seg enda bedre inn i kampen og Ingstad fortsatte scoringene.

Den norske keeperen reddet med de fleste kroppsdeler. Til slutt også med hodet. Ungarns Dorina Korsos fikk to minutters utvisning etter den upressede avslutningen.

Etter seire over Kroatia, Sveits og Ungarn kommer hovedrunden – etter fire døgns kamppause – lørdag kveld. Norge er det eneste laget som går videre med fire poeng.

– Vi er glade for at vi går inn med full pott, men det skal ikke være noen hvilepute, sier Mørk foran oppgjøret mot Sverige lørdag. I fjorårets VM ble det et stort drama uten vinner mot «söta syster»: 30–30.