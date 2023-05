Ruud videre etter storspill – klar for kvartfinalen i Roma

(Casper Ruud – Laslo Djere 6–1, 6–3) Casper Ruud (24) fikk revansjen sin mot serbiske Laslo Djere (27). Dermed er han klar for kvartfinalen i Italian Open.

16.05.2023 16:31 Oppdatert 16.05.2023 16:52

Casper Ruud har foreløpig ikke vært på sitt beste denne sesongen, men tirsdag vartet han opp med strålende tennis og spilte Djere regelrett av banen. Til slutt vant Ruud kampen enkelt med sifrene 6–1, 6–3.

– Det er alltid tøft å møte Laslo, men det gikk raskere enn ventet. Jeg spilte veldig godt. Å vinne førstesettet på den måten mot en spiller som spiller godt på grusen, gir en god selvillitsboost, sier Ruud.

I kvartfinalen venter enten det italienske hjemmehåpet Jannik Sinner (21) eller argentineren Francisco Cerundolo (24). De møtes senere tirsdag.

– Jeg synes det er en kjempefin kamp av Casper. Han server godt, viser en god energi og forehanden funker godt. Dette går riktig vei, sier Øivind Sørvald i Discoverys tennissending. Han er kanalens ekspert og jobber også med analyse i Team Ruud.

Det var nettopp Djere som påførte Ruud sitt første tap denne sesongen. Siden har nordmannen slitt med å komme opp på samme nivå som i 2022, med unntak av tittelen i Estoril Open for litt over en måned siden. Ruud og Djere møttes også tilbake i 2019, også den gangen trakk serberen det lengste strået.

Etter seieren ble Ruud spurt om han nærmer seg toppen igjen.

– Forhåpentlig, jeg vet ikke. De siste årene har jeg skjønt at du aldri vet om du kommer til å vinne. I fjor spilte jeg ikke godt på grus før jeg kom hit, men så fikk jeg en god rekke resultater. Du må bare ta det som det kommer. Denne uken ser bra ut for min del, jeg håper at jeg kan fortsette å spille godt, sier Ruud.

Ruud trengte imidlertid litt tid på å bli varm i trøyen mot Djere. Nordmannen ga nemlig bort to breakballer allerede i sitt første servegame, og da var Djere nådeløs. Serberen klinte til med en ball helt på linjen, og «hawk eye-teknologien» viste at ballen var marginalt innenfor banen.

Åpningen på kampen virket typisk for Ruuds sesong, men nordmannen skulle i stedet slå brutalt tilbake.

Nordmannen vant nemlig de seks neste gamene og vant til slutt åpningssettet 6–1. Med andre ord vant ikke Djere noen av sine servegame.

Utover i det første settet så Djere ut til å få en skikkelig selvtillitsknekk. Serberen klarte å holde Ruud til 2–2 i sett nummer to, men da brøt Ruud for fjerde gang i løpet av kampen og tok en 3–2-ledelse.

– Det er alltid vanskelig å følge opp et så godt sett, men jeg fikk breaket, servet godt og spilte rolig ut settet, sier Ruud.

På 4–3 fikk Djere en mulighet til å bryte tilbake, men Ruud hentet seg inn igjen og sikret til slutt matchen med 6–3-seier i det andre settet.

I fjor tok Ruud seg til semifinalen i Italian Open. Der tapte han i strake sett mot superstjernen Novak Djokovic som endte opp med å vinne turneringen.