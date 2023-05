Sekunddrama i Giro d’Italia: Leknessund mistet ledertrøya

Etter fem fantastiske dager i rosa trøye var det slutt for Andreas Leknessund (23) som leder av Giro d’Italia. Han ble nummer 19 på tempoetappen søndag.

14.05.2023 17:10 Oppdatert 14.05.2023 17:21

Det ble et vanvittig sekunddrama mellom veteranen Geraint Thomas (36) og Remco Evenepoel (23) i Italia søndag ettermiddag, men Evenepoel var sterkest, ett eneste lite sekund foran. Det var bare to sekunder som skilt de tre første, Tao Geoghegan Hart ble nummer tre, to sekunder bak vinneren.

– Det er ikke det beste jeg har gjort. Vi får bare være fornøyd med at jeg vant, for det ble veldig jevnt i dag. Men jeg skal nyte seieren, sier Evenepoel til Eurosport etter rittet.

Leknessund startet sist, siden han ledet Giro d’Italia foran den niende etappe, han endte ett minutt og 15 sekunder bak Evenepoel i mål.

Nordmannen er nå nummer seks i sammendraget, ett minutt og syv sekunder bak Evenepoel som overtok sammenlagtledelsen.

Det var ufyselig regnvær da giroen dro seg gjennom tempoetappen fra Savignano sul Rubicone til Cesena på østkysten nær San Marino. 35 raske kilometer på sykkelsetet.

Leknessund har imponert en hel sykkelverden med fantastiske prestasjoner i årets Giro. Også lørdag holdt han unna for Remco Evenepoel, som tok innpå nordmannen fra 28 til åtte sekunder i sammendraget.

Giro d’Italia består av 21 etapper og avsluttes med 135 kilometer i Roma søndag om en uke.