Casper Ruud fra drømmestart til nervedrama: Videre i Italian Open

(Casper Ruud–Aleksander Bublik 6–1, 4–6, 7–6) Casper Ruud (23) fikk en drømmestart i tredje runde i Roma, men så ble det et tett og intenst oppgjør hvor motstanderen knuste racketen i raseri da Ruud hentet frem storspillet og avgjorde.

14.05.2023 19:02 Oppdatert 14.05.2023 19:32

Det så ut til å bli lett match for Casper Ruud søndag. Han fikk en eventyrlig start.

– Det var utrolig, en berg og dalbane-kamp. Jeg startet fantastisk. Så snur kampen. Han server fantastisk. Han smeller til på andreserve også, sier Casper Ruud om Bublik til Eurosport.

Ruud var veldig lettet etter den utfordrende kampen. Bublik er kjent som en uforutsigbar spiller, og selv om han klikket mot slutten, så gratulerte ham Ruud pent etter kampen på grusen i den italienske hovedstaden.

– Han var fornøyd med å spille 7–6 mot meg på grus. Jeg svarte han kunne like gjerne vunnet. Det er vanskelig å spille mot ham når han finner på så mye sprell. Han mikser opp spillet sitt bra, sier Ruud til Eurosport.

LETTET: Casper Ruud fikk en tøff kamp søndag, men slo Aleksander Bublik til slutt.

To uker før French Open starter, viser Ruud varierende spill, men ekstremt sterk psyke. Ruud har slitt med å vinne to kamper på rad i år, men i Italian Open er det nå blitt to strake seire. Ruud hadde en fantastisk start og utklasset motstander Aleksander Bublik fullstendig, men i andre sett gikk det over i en jevnere kamp.

I andre sett brøt Bublik serven til Ruud og vant settet 6–4. Også tredje sett startet jevnt, og det ble litt av et spenningsdrama. Bublik ledet 3–2, litt etter var det 4–4, før Bublik servet inn 5–4-ledelse, Ruud slo tilbake med et blankt servegame. Kampen gikk til tiebreak. Og det tok Ruud uten å avgi poeng.

Og i tiebreaket var Ruud veldig god. Han spilte Bublik helt ut, og på 4–0 ble Bublik så oppgitt at han knuste tennisracketen i raseri.

Ruud er klar for fjerde runde og blir blant de 16 beste i Roma, og møter serberen Laslo Djere i neste kamp.

RUUDS MOTSTANDER: Aleksander Bublik er ute av Italian Open.

Italian Open, også kalt Roma Masters, er en av de største turneringene i tennis-kalenderen. Det er en ATP 1000-turnering, bare Grand Slam er større.

Bublik fra Kasakhstan er nummer 49 på verdensrankingen. Ruud og Bublik har møtt hverandre fem ganger tidligere, Bublik hadde bare slått Ruud én gang før søndagens kamp.

Casper Ruud tok en overlegen seier over Arthur Rinderknech (6–4, 6–0) fredag, kampen var over etter bare en time og ett minutt etter et spinnvilt suverent andre sett.

Også i fjor slet Ruud på sitt favorittunderlag, grus, før Italian Open. Men i fjor løsnet det i den italienske hovedstaden og Ruud spilte seg helt til semifinalen.

Både danske Holger Rune og verdensener Novak Djokovic vant sine kamper tidligere søndag. Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas og Daniil Medvedev er også videre.

Siste turnering for Ruud før French Open er Geneva Open, som starter 21. mai. Ruud vant den ATP 250-turneringen i fjor.

French Open starter 27. mai.