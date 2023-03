Borge avsluttet LPGA-debuten på delt 14. plass

Det ble en søndag på det jevne for Celine Borge (24), men LPGA-debutanten kunne likevel glede seg over en plassering i toppen i LPGA Drive on Championship.

FIN DEBUT: Her er Celine Borge under dag én av turneringen.

27.03.2023 07:25 Oppdatert 27.03.2023 08:07

For med en runde på ett slag under par på den avsluttende runden, måtte Tønsberg-kvinnen se seg passert av flere konkurrenter. Til slutt endte hun på en delt 14. plass med 15 slag under par sammenlagt.

Engelske Georgia Hall og franske Celine Boutier måtte ut i omspill om seieren etter at begge endte på -20. Der gikk Boutier seirende ut.

Borge åpnet fint med en birdie på det tredje og syvende hullet, men så gikk hun inn i en tyngre periode. Først kom dagens første bogey på hull åtte, før nummer kom på hull 13. Birdie nummer tre på hull 16, gjorde at hun endte på -1.

Den delte 14. plassen gir nordmannen en premie på 26.267 dollar, altså rundt 275.000 kroner.

Borge er den første norske golferen på LPGA-touren siden Suzann Pettersen.