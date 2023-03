Nå starter spissjakten: – En smell til, så er vi på tannkjøttet

Det blir intensiv møtevirksomhet på Brakka de kommende dagene. For å være på den sikre siden mener Kjetil Rekdal at RBK må ha en spiss inn før midnatt fredag.

Kjetil Rekdal og Rosenborg ser etter en spiss før vinduet stenger fredag midnatt.

29.03.2023 15:55

– Det er mer aktuelt å se seg rundt. Men man må forholde seg til økonomi. Å kjøpe en ferdig spiss er dyrt. Jeg tror jeg kan fastslå at det er veldig lite sannsynlig at vi gjør et storkjøp til 20 mill.

Det sier Kjetil Rekdal til Adresseavisen.