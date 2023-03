Stavbrudd og trønderfall: Stor dramatikk da Klæbo vant

Nok en gang var Johannes Høsflot Klæbo sterkest i et verdenscuprenn. Nå drar han rett til Finland for å ta del av et showrenn.

Johannes Høsflot Klæbo mener langrenn trenger nye tanker og innovasjon. Tirsdag vant han sitt 65. verdenscuprenn i karrieren.

21.03.2023 20:05 Oppdatert 21.03.2023 20:17

Selv om Johannes Høsflot Klæbo ble slått av franske Lucas Chanavat i prologen, ble det kun med et skremmeskudd. For i finalene gjorde trønderen som han pleier.

Han gikk enkelt videre fra kvartfinalen og semifinalen, før han møtte nevnte Chanavat, Even Northug, Edvin Anger, Marcus Grate og Erik Valnes i finalen.