Iversen med klar beskjed til familien: – Om dere mener det, slutter jeg

Emil Iversen tar drastiske grep for å slå tilbake etter to tøffe år. Det hele startet med et familieråd.

I flere måneder har Emil Iversen jaktet svar på svikten og jobbet for å spikre et helt nytt opplegg. Onsdag presenterte han den private satsingen i Grilstadvillaen på Ranheim.

07.06.2023 16:40

GRILSTAD/GRANÅSEN: – Hvis dere mener jeg må gi meg eller ikke har trua, så må dere si ifra.

Slik lød beskjeden fra Emil Iversen til familien i Meråker. Nok en skuffende sesong var over og landslagsvrakingen like rundt hjørnet.