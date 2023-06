Kolstad strippet Elverum for alt: Sikter på Champions League

(Elverum-Kolstad 27–29, 1–3 i kamper) Gabriel Setterblom scoret 10 mål og Kolstad sikret seg sluttspillgullet, tittel nummer tre og muligheten for å spille i Champions League.

GULLJUBEL: Feiringen er i gang for Kolstad i Elverum.

07.06.2023 19:50 Oppdatert 07.06.2023 20:26

Tronskiftet er komplett i norsk herrehåndball etter et drama med tap og to røde kort for Elverum de siste tre minuttene.

Gabriel Setterblom fra Østfold kom til Trondheim fra Halden i 2019. Han var ute med skade i den første av de fire finalene, men etterpå har 25-åringen dominert for Kolstad med 23 mål på tre kamper.

– Det er helt fantastisk, sier Setterblom til TV 2.

Med 10 mål på 11 forsøk ble den venstrehendte skytteren Kolstads finalehelt i løvens hule. Neste sesong skal han konkurrere med Magnus Abelvik Rød om spilletiden.

STERK START: Gabriel Setterblom (til venstre) og Janus Smarason dominerte åpningen for Kolstad.

Sander Sagosen og Gøran Johannessen kommer også. Nå sikter Kolstad på internasjonal suksess.

– Jeg tror de også gleder seg nå, sier Torbjørn Bergerud. Kolstad-sjef Christian Berge vil ikke snakke så mye om neste sesong.

– Nå skal jeg på fisketur og det gleder jeg meg helt enormt til, sier Berge til TV 2.

– Det kjennes ufattelig nå, sier Sigvaldi Gudjonsson. Den tidligere Elverum-kapteinen senket gamleklubben kampens siste scoring og kunne heve pokalen som Kolstad-kaptein.

– Jeg er sønderknust, sier Elverum-keeper Emil Kheri Imsgard etter en svak kamp.

Elverum har vunnet sluttspillet ni ganger på rad og kapret i fjor for første gang alle tre norske titler. Men denne sesongen har håndballbyen ved Glomma tapt både serie-, NM og sluttspillgullet til den hardtsatsende bydelsklubben fra Trondheim.

TRØNDERGULL: Eskil Dahl Reitan, bror til RBKs Erlend Dahl Reitan, løfter pokalen etter Trøndelags første seier i håndballsluttspillet for menn.

2254 stappet seg inn i Terningen Arena. De aller fleste håpet på en seier kledd i hvitt og svart.

– Det atmosfæren som gjør at vi skal vinne i kveld, sa forsvarskjempen Niclas Fingren til TV 2.

Men det var bare hjemmepublikum som gjorde jobben i starten. Gabriel Setterblom (fem mål før pause) dominerte og Kolstad ledet 1–5 før Elverum kom seg inn i kampen.

Spesielt hadde Elverum trøbbel med keeperspillet. Szeged-klare Imsgard slapp inn 10 strake baller, mens Bergerud startet på sitt vanlige, gode nivå.

Men det snudde.

Simon Mizera kom inn med redninger i Elverum-målet og trener Børge Lund dyttet inn en ekstra angrepsspiller. Kasper Lien smalt inn 16–15 åtte sekunder før pause. Elverum var i ledelsen for første gang.

ELVERUMS BESTE: Målvakt Simon Mizera.

Tsjekkiske Mizera fortsatte med redningene. Mens Tobias Grøndahl stadig oftere kunne juble bak sluttspillbarten.

Det var 25 grader utenfor arenaen og enda hetere i Elverums heksegryte innendørs.

Tre minutter før slutt fikk Elverums Antonio Serradilla sitt andre røde kort i finalekampene. Men det var ikke kjørt.

Elverum scoret på to flygere i undertall, men så satte Sigvaldi Gudjónsson seiersmålet for Kolstad. Mens Elverums Christopher Hedberg fikk et nytt rødt kort av dommerne Lars Jørum og Håvard Nystad Kleven. Duoen er klar for å dømme Final 4 i Köln neste helg, og ladet opp med to røde kort på to minutter og 36 sekunder.

Den regjerende mesteren er detronisert. Kolstad har tatt inntatt tronen.