Sensasjonell norsk dobbeltseier - Riiber-tabbe etter 11 dager i «koronafengsel»

ZHANGJIKAOU (VG) Jarl Magnus Riiber tapte omtrent hele ledelsen på en tabbe da han gikk feil inne på OL-stadion. I stedet ble det norsk dobbeltseier til Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro etter en utrolig avslutning av et høydramatisk renn.

forrige

















fullskjerm neste 1 av 8 Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

15. feb. 2022 12:01 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er litt vanskelig å forstå, sier Graabak og kaller OL-gullet «helt sjukt».

– Selv om jeg var her har jeg litt vanskelig for å tro på det. Nok en gang skjer ting på de siste 400 meterene her. Det er rart. Jeg trenger litt på å fordøye denne, sier en svært rørt Graabak.

Kombinertduoen kompletterte Norges tredje beste dag gjennom i vinter OL med tre gull og to sølv.

– Jørgen er legendarisk og så fikk vi opp kronprinsen Oftebro til sølv, jubler en rørt kombinertsjef Ivar Stuan til Discovery. Oftebro var «litt ergelig» over at han måtte gå en lang yttersving i spurten.

– Jeg følte at jeg hadde størst fart, sier han. Men kaller sølvet «utrolig bra».

– Men jeg har aldri slått Jørgen i en spurt. legger Oftebro til.

Den norske duoen kom som to lyn i avslutningen og sikret en sensasjonell dobbeltseier da de la Akito Watabe og Manuel Faisst bak seg i en fantastisk avslutning. Jarl Magnus Riiber endte på 8. plass. Espen Andersen ble nummer 15.

– Jeg er mektig imponert, sier Riiber og mener at alt passet «som hånd i hanske» for Graabak og Oftebro.

– De spilte kortene sine veldig godt her, sier Discovery-ekspert Trond Nystad.

– Spurten var helt makaløs, mener Jan Erik Aalbu. Den tidligere landslagssjefen kaller det «fantastisk» i Discovery-studio.

– Liker du ikke Graabak så liker du ikke mennesker, mener Aalbu.

Les også Enorm sluttspurt sørget for OL-sølv til Graabak: - Jeg klarer ikke helt å tro det selv

– Han er en så fin og seriøs og type. Han fremstår som et fantastisk menneske, følger OL-vinner Bjarte Engen Vik opp.

– Jørgen Graabak har prikket formen toppformen perfekt denne OL-vinteren her. Han er en OL-mann, mener NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Rutinerte Graabak fulgte opp OL-gullene i 2014 med sølv i det første rennet i Kina. Nå ble det gull på den 30 år gamle trønderen som ble ypperlig fulgt opp av Oftebro. 21-åringen fra Oslo knep sin første OL-medalje.

Graabak startet hele 2 minutter og syv sekunder bak Riiber, mens Oftebro lå en 1,47 bak før de leverte fantastiske 10 km.

Riiber tapte mer enn 30 sekunder da han alene i tet gikk feil inne på den første stadionpasseringen. Han gikk ut med 44 sekunders ledelse, men fikk raskt selskap i teten.

– Jeg følte meg ikke helt frisk. Kanskje kunne jeg kjempet om bronsen. Jeg tror ikke gullet hadde vært mulig uansett, sier han. Riiber vet ikke om han går lagkonkurransen.

– Jeg får se om jeg «overlever» denne dagen. Det kan hende at jeg får en liten sykdom, sier han.

– Det kan bli en ekstrem kostbar feil. Utrolig synd, sier Nystad.

– Han er veldig lei seg og skuffet for at det skjedde, sier landslagssjef Stuan.

– Det er ikke første gang han går feil. Det har også skjedd et par ganger i Lahti, opplyser Aalbu som mener at tabben var Riibers eget ansvar.

Etter hvert ble en stor gruppe samlet i teten på 10 kilometeren som gikk i sterk kulde. Ut på siste runde nærmet også gruppen Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro seg. Så måtte Riiber slippe tre mann på vei ut på siste runde.

GIKK FEIL: Her innser Jarl Magnus Riiber at han har gått feil.

3. februar ble Riiber hentet med kinesisk ambulanse og skysset inn i det som mange vil karakterisere som et «coronafengsel» i Zhangjikaou. Mens landslagssjef Ivar Stuan gråt i møtet med norsk presse i det han kalte sin «verste dag» som trener.

– Det er litt surrealistisk. Man kom inn i en bil som var full av klor. De hadde jobbet godt for å unngå smitte i sykebilen. Man ble fraktet rundt som en smittebombe og møtte mye folk i heldekket plastikk-klær, beskrev Riiber selv.

Så sent som i slutten av forrige slet Riiber med testverdiene på sitt lille hotellrom.

– Jeg er realistisk og tror egentlig at jeg ikke kommer til å konkurrere noe her. Det går på testverdiene. Jeg tviler sterkt på at jeg vil teste negativt mens vi er i OL, sa han i et digitalt møte VG og TV 2. Da hadde det gått åtte av de 11 dagene i isolasjon.

Les også Riiber tror ikke han rekker konkurranser: – Tviler sterkt

CT-verdiene bedret seg gjennom helgen.

Men Jarl Magnus Riiber følte seg råtten da han mandag endelig slapp ut av isolasjonen i Kina.

– Selvfølgelig følte han seg råtten. Du har ikke vært ute i frisk luft, du har ikke sett andre folk. Jeg tenker på hva det har gjort med ham som menneske på det rommet. Men han er i kjempegodt humør, sier dobbelt OL-vinner Bjarte Engen Vik i Discoverys studio.

Riiber fikk sjansen til et hopp mellom omgangene i spesialhoppernes teamkonkurranse mandag kveld kinesisk tid. Så leverte han godt i prøveomgangen før Oslo-gutten dundret til med et konkurransehopp på 142 meter tirsdag.

JUBELHOPP: Jarl Magnus Riiber åpnet sin OL-deltagelse med et drømmehopp på 142 meter.

Riiber hadde dermed 44 sekunder ledelse på treningskameraten, estiske Kristjan Ilves, foran langrennet kl. 11.30. Ilves er mannen som antagelig smittet Riiber med corona på flyet til Beijing. Japanske Yamamoto gikk ut sammen med Ilves.

– Jeg er veldig fornøyd med hoppet. Så er jeg veldig spent på langrennsformen. Jeg vet ingenting om det. Vi får se, sa Riiber til VG på vei ut av hoppbakken og i retning langrennsstadion.

Langrennet ble ikke slik Riiber hadde drømt om. I stedet lagde Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro en ny norsk gullfest i Kina.