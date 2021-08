Hoppet i sofaen, danset og gråt da Eiking tok ledertrøyen. – Så utrolig fortjent etter motgangen.

August 2021 har vært en opptur for paret Odd Christian Eiking og Mariel Solsvik.

Odd Christian Eiking med samboeren Mariel Solsvik. Det andre bildet er fra Arctic race i 2019.

Mens Odd Christian Eiking begynte på de 189 kilometerne av 10. etappe av Vuelta a España, var samboer Mariel Solsvik på jobb hjemme i Bergen.

Eiking lå ni minutter bak sammenlagt, og som Eiking selv sa: «Det måtte et mirakel til» for å ta ledertrøyen.

Så skjønte Solsvik at det virkelig kunne skje. Hun så først på løpet sammen med andre på jobb, så hev hun seg i bilen og kjørte hjem, forteller hun.

– Jeg tror aldri jeg har vært så skjelven, hatt så vondt i magen og kaldsvettet så mye i mitt liv, sier Solsvik.

Hun forteller at hun hoppet opp og ned i sofaen og sendte reaksjonene til samboeren på Snapchat.

– Det kom noen lykketårer, og det var vel noe skriking og dansing i stuen.

– Jeg støtter ham hundre prosent i alt han gjør, og han støtter meg i alt jeg gjør i min karriere, forteller Solsvik.

Fra blindtarm og korona – til ledertrøye og listig frieri

– Jeg er bare utrolig stolt. Det er så fortjent etter all motgangen, sier Solsvik.

Også etter den 12. etappen torsdag beholdt askøyværingen rollen som sammenlagtleder.

I fjor ble Eiking satt tilbake med blindtarmsbetennelse. I år siktet han mot OL og Tour de France. Så ble han koronasmittet på Mallorca i mai.

Reglene for isolasjon er strenge i Spania. Her må man teste seg ut, men PCR-testene kan slå ut positivt lenge etter sykdom. At Eiking følte seg helt frisk, hadde ingen betydning.

19 dager måtte han tilbringe på et klamt hotellrom uten å få trene, uten å få gå ut, uten å engang få åpne vinduene.

– Han hadde det tøft på det koronahotellet. Nå har han kommet seg ut av grøften og virkelig snudd det. Dette var det ingen som trodde han kunne klare, sier Solsvik.

Bildet er fra en av Eikings hviledager. – Det er kun da jeg er god nok til å henge på, forteller Solsvik.

Nå smiler livet for paret. Dagen før askøyværingen reiste til Arctic Race tidligere i august, fridde han til samboeren.

– Jeg hadde bursdag, og han snodde seg unna med en historie om at han skulle ut og kjøpe gave. Etter å ha vært borte i tre timer, kom han tilbake og sa han ikke hadde funnet noe.

Senere på dagen, i huset til foreldrene på Askøy fant Eiking frem «gaven». Han gikk ned på kne og tok ringen frem.

– Og jeg begynte å grine. Det var helt perfekt, noe av det største jeg har opplevd, forteller forloveden.

– En som går egne veier

Frieriet var som livet hans ellers. Han går «all in» i alt han bestemmer seg for, forteller Solsvik.

– Han har en typisk måte å forberede seg til løpene han har skikkelig tro på. Da er det opp og ned Fanafjellet flere ganger, med full spurt for å virkelig teste terskelen, sier hun.

Olav Byrkjeland var trener for Eiking som junior i Bergen Cykleklubb. Han er overrasket over det Eiking har prestert i rittet.

– Han har ikke fått vist seg så mye frem i det siste. Det er virkelig tøft å komme i rød trøye, så dette er ikke bare flaks, sier Byrkjeland.

Han sier Eiking var svært treningsvillig viste stort talent i ung alder. Han har samtidig vært en som «alltid har gått egne veier» og ofte «oppnår klubb og treners vrede».

Odd Christian Eiking på en sykkelcamp for barn i fjor.

I en BT-sak fra 2019 forteller barnetrener Bjørn Atle Øverland om gangen Eiking bestemte seg for å løpe styrkeprøven Rett Vest dagen før ritt. Dagen etterpå var beina «helt ødelagt».

– Det hører litt med, mener jeg. Både som klubb og trener vet man at når man har med sånne utøvere å gjøre, er det vanskelig å sette firkantede grenser på alt, sier Byrkjeland.

Solsvik medgir at samboeren ikke er «helt som alle andre». Han har ekstreme mengder energi, forteller hun. Når han har treningsfri blir det «dansing og rocking» i stuen for å få alt ut.

– Han er veldig fokusert på å nå målene sine, men han er også veldig glad i å, for å si det sånn, være seg selv. Man må ikke ta alt han sier så blodseriøst.