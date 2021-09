Slik hyller de Eggen: Måtte avbryte intervju for å kastrere katta

Ola By Rise og Mini Jakobsen gjester denne ukes Rasmus&Saga.

16. sep. 2021 14:24 Sist oppdatert én time siden

Det gjør duoen, i en podcast som i hovedsak dreier seg om ett tema:

Nils Arne Eggen. Og hvordan RBK, under hans ledelse, på sitt beste ble rangert som verdens sjette beste klubb.

Fredag fyller Eggen 80, og da er det på sin plass å invitere to av dem som kjenner han aller best.

Og som også er av dem som sitter på de beste historiene.

* By Rise har kjent trenerlegenden siden sommeren 1977, da han som 16-åring ble RBK-keeper. Etter over 450 kamper ble han i flere år også assistenttrener under nettopp Eggen.

* Mens Mini kom til RBK foran 1988-sesongen, samme år som storhetstida startet. Han var med på hele eventyret, til han la opp i mars 2000. Etter å ha avsluttet mot Real Madrid.