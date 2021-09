Verstappen og Hamilton i dramatisk krasj – begge ute av løpet

Max Verstappen og Lewis Hamilton krasjet voldsomt sammen på Monza-banen søndag. Like etter tordnet nederlenderen mot Mercedes-føreren.

KRASJ: Max Verstappens bil endte oppå Lewis Hamiltons.

Max Verstappen og Lewis Hamilton er begge ute av Italia Grand Prix etter å ha krasjet midtveis i løpet.

De to stjerneførerne kjempet om plassen like etter Hamiltons pitstop, og begge nektet å gi seg. Det endte med et voldsomt sammenstøt.

– Det er det som skjer når du ikke gir meg plass, tordnet det fra Verstappen over radioen.

Verstappens bil ble kastet oppå Hamiltons, og det kunne endt riktig ille hadde det ikke vært for «halo-bøyen», som beskytter førernes hode. Verstappens høyre bakhjul så likevel ut til å treffe Hamiltons hode.

Nederlenderen marsjerte demonstrativt fra stedet uten å se på briten. Hamilton fulgte etter noen sekunder senere. Det ser ut til å ha gått bra med begge førerne.

– Dette er monumentalt! Det er to førere som kjemper om VM-tittelen, og som ikke har råd til å tape mot hverandre. Da ender det med krasj. Og det er andre gang vi ser det i år, sier tidligere Renault-fører Jolyon Palmer til BBC.

Italia Grand Prix har utviklet seg til et marerittløp for Red Bull. Det mektige østerrikske laget hadde ikke vunnet på Monza-banen siden 2013.

