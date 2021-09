– Jeg har aldri hatt så vondt i magen før

Johannes Høsflot Klæbo tok mange tester, men fikk aldri svar på hva som var galt.

Skistjernen ble nummer fire på Bråtesten torsdag kveld, to minutter bak rekordløpet til Didrik Tønseth.

FJELLSÆTRA: – Det var en kveld jeg skulle legge meg, så våknet jeg plutselig akutt med magetrøbbel. Dagen etter var jeg enda verre og fikk feber.

Det sier Johannes Høsflot Klæbo til Adresseavisen i det han er i ferd med å bytte om til tørre klær ved Fjellseter kapell. Skistjernen åpner opp om magetrøbbelet den siste uka. I utgangspunktet hadde han nemlig meldt avbud til Bråtesten torsdag kveld, som endte med en fjerdeplass i regnværet – to minutter bak rekordløpet til Didrik Tønseth.

– Jeg har aldri hatt så vondt i magen før.

– Vet du hva som var galt?

– Nei, jeg har tatt alle slags mulige tester for å finne ut av det. Men jeg har ikke fått noe svar på hva som var galt. Det er godt å vite at jeg ikke testet positivt for et eller annet virus. Da hadde jeg ikke stilt til start her i kveld.

– Ettersom jeg ikke fikk bekreftet at det var et virus eller noe annet farlig, er det betryggende, sier Klæbo, som ikke har noe svar på hva som har vært galt med magen hans den siste uka.

Han innrømmer at mangelen på svar har plaget ham, men:

– Ettersom jeg ikke fikk bekreftet at det var et virus eller noe annet farlig, er det betryggende. Nå er jeg på bedringens vei.

– Glad jeg fikk det til

Klæbo var sengeliggende i fem dager. Først onsdag denne uka gjennomførte han sine to første treningsøkter. Torsdag ble det en totimers økt på dagtid, før han løp Bråtesten i Bymarka på kvelden.

– Er alt greit nå?

– Ja, men det var tungt i dag. En slik økt er hard, men ikke det verste jeg gjør. Bråtesten er noe av det gøyeste jeg gjør. Å være med på lokale løp, og spesielt dette som Byåsen IL arrangerer, er morsomt. Jeg er glad jeg fikk det til.

For kort tid siden kom Klæbo hjem til Trondheim etter et høydeopphold i Italia sammen med resten av landslaget.

– Jeg har kjent veldig lite på hvordan kroppen har respondert. Frem til nå har jeg stort sett ligget på sofaen og gjort lite.

24-åringen blir værende i Trondheim frem til en ny samling med landslaget på Lillehammer neste uke.