Norges beste turner måtte tenke nytt: – Det lønnet seg

Turneren Sofus Heggemsnes turte ikke å slippe seg ned etter OL. Det har han fått igjen for.

Sofus Heggemsnes deltok i OL, men på grunn av en skade noen måneder før, ble det kun i fire av seks apparater. Nå er han fit for fight igjen.

3. okt. 2021 15:23 Sist oppdatert 8 minutter siden

Normalt går OL-deltagerne over i en «hvilepause» etter lekene. De fleste som kom hjem fra Tokyo, unte seg noen dagers avbrekk fra tøff trening. Heggemsnes kjørte på. Ferie var et ikke-tema.

I tre konkurranser på rad har han levert en poengsum over 80, som var nødvendig med tanke på VM-uttak. I helgens NM i Tromsø leverte han karrierebeste. Utøveren fra Oslo Turn fikk poengsummen 80,950. Hans beste prestasjon noensinne.

– Det lønnet seg å stå på, kommenterer Heggemsnes.

22-åringen fikk NM-tittel og kongepokal, og om kort tid går turen til VM i Japan. NM-vinneren og toer Harald Wibye fra Fana-Laksevåg Turnforening blir de eneste fra Norge.

Konkurransen i Tromsø ble tøff. Nettopp de to konkurrerte om å ta den gjeve pokalen.

– Harald var sykt nærme. Jeg var nervøs, innrømmer Heggemsnes.

Fornøyd i Tromsø. Trener Valentyn Skrypin og turner Sofus Heggemsnes.

Presset til det siste

Først i siste apparat kom avgjørelsen, da Heggemsnes turnet skranke og konkurrenten stang.

– Jeg har aldri sett ham bedre, sier klubbtrener Valentyn Skrypin.

Han opplyser at Heggemsnes har vært fast bestemt på, ikke bare å komme seg til VM, men også bli blant de 24 beste i verden som kommer til mangekampfinalen.

– Og så har vi staket ut kursen mot OL i Paris i 2024. Og da er ikke målet «bare» å kvalifisere seg, men å levere gode resultater som blir lagt merke til.

Nå er det ansatt en ny, tysk landslagstrener. Han heter Robert Hirsch og var til stede under mesterskapet i Tromsø. Han skal være med til VM.

Turnerne er spente på hva det blir til med morgentrening, som er en nødvendighet, men ikke på plass.

Dessuten velger Theodor Gadderud, som har vært en av Norges beste de siste årene, å dra til USA. Han skal studere og turne for et college der. Skrypin er redd for at det blir vanskelig å holde på landslagsplassen, men gleder seg over at Gadderud er kommet inn på et anerkjent college.

Harald Grimsrud Wibye (t.v.) og Sofus Heggemsnes hadde en tøff kamp til det siste om kongepokalen.

På OL-veien allerede

Heggemsnes fortsetter som før, og er på nivået han var da han ble skadet få måneder før OL. Han vrikket begge anklene i et hopp, som gjorde at han bare kunne kjøre fire, ikke seks finaler i Tokyo.

– Han er på et plussnivå, bedre enn før, mener Skrypin.

Peder Skogvang, som har meldt overgang fra Tromsø til Oslo Turn, endte på bronseplass (75.950 poeng). Osloklubben er desidert sterkest i Norge på herresiden. I NM ble det 1.- 3.- 4.- 6.- 7.- og 8. plass individuelt og seier i lagkamp for kvinner og menn.

På kvinnesiden var det Juliane Amalie Tøssebro fra Fana-Laksevåg som tok kongepokalen, fulgt av Mari Tidemann Kanter fra Holmen og Maria Tronrud, Oslo Turn.