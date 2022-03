Norsk VM-håp minnes sin døde mor med tatovering

Norges nye stav- og VM-håp Pål Haugen Lillefosse (20) minnes sin mor med en tatovering kopiert fra et fotografi av hennes og hans hånd rett før hun gikk bort for tre og et halvt år siden.

TATOVERINGSMINNE: Pål Haugen Lillefosse (20) satte norsk rekord med 5,81 meter under et stevne i Uppsala i begynnelsen av februar. Noen dager senere la han på to centimeter. På høyre arms biceps: Hendene til ham og hans avdøde mor.

12 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg tok bildet før hun døde. Det er litt emosjonelt. Hun hadde ikke rukket å bli 50 år, jeg var 17 år. Jeg fikk det tatovert av en kompis da jeg var skadet i fjor, forteller han.

Moren hans døde av kreft etter to år med sykdom i oktober 2018, fire måneder etter at Pål Haugen Lillefosse vant U18-EM i Ungarn med ny mesterskapsrekord 5,46 meter – og bronsemedalje på 100 meter med 10,72 sekunder.

– Høsten (2018) var umotiverende, og det var tungt i 2019. Men så vant jeg U20-EM i Borås (i juli 2019). Det betydde mye, sier han.

Pål Haugen Lillefosse (20) fra Bergen har vært et stort friidrettstalent siden han så å si var en neve stor.

Midt under Beijing-OL bekreftet han det igjen, og igjen. Først tangerte han Sondre Guttormsens norske rekord 5,81, for så å høyne den til 5,83 under et stevne i Uppsala 13. februar – en dag etter at Guttormsen (22) hadde svevd over 5,82 i USA.

Begge er kvalifisert for utendørs-VM i Eugene i USA i midten av juli.

Nå er de klare for innendørs-VM i Beograd 18. til 20. mars, der stavfinalen går på mesterskapets siste dag, søndag – samtidig som innendørsverdensrekordholder (3.30,60) Jakob Ingebrigtsen (21) løper for VM-gull på 1500 meter.

Fakta Åtte og ni på verdensrankingen Armand Duplantis topper verdensrankingen i stav innendørs i 2022 med verdensrekorden 6,19 meter fra Beograd 7. mars. Amerikanerne Christopher Nilsen og KC Lightfoot (!) følger på andre- og tredjeplass med 6,05 meter og 5,95 meter. Pål Haugen Lillefosse innehar 8. plass med 5,83 meter fra Uppsala 13. februar, Sondre Guttormsen er på 9. plass med 5,82 meter fra Fayetteville i USA 12. februar. Simen Guttormsen (21), Sondres bror, er på 39. plass med 5,61 meter, satt i Reno i Nevada 14. januar. Vis mer

Sveriges OL-gullvinner Armand Duplantis (22) er stor favoritt, to uker etter at han satte verdensrekord med 6,19 samme sted. Pål Haugen Lillefosse kjenner Duplantis godt. Rundt påsken i fjor skulle han vært på treningsleir sammen med ham i USA.

Den måtte avlyses på grunn av covid-19. Invitasjonen fra amerikanskfødte Duplantis gjelder fortsatt. Nordmannen håper de vil få til en lengre samling sammen neste år eller sesongen foran OL i Paris 2024.

TULL OG TØYS: Pål Haugen Lillefosse (t.v.) og Armand Duplantis finner på «mye piss» sammen, ifølge nordmannen. Her under «Impossible Games» på Bislett for snart to år siden.

– Vi er blitt ganske gode kompiser og godt kjent. Han er omgjengelig og pratsom, og en ydmyk fyr. Alle synes det. Han er «down to earth». Det er lett å bikke motsatt vei. Men han har ikke gjort det, sier Pål Haugen Lillefosse.

Nå drar han til Beograd via Budapest sammen med Sondre Guttormsens far og trener, Atle Guttormsen, fordi hans egen trener, Bjørn Åge Herdlevær i Fana IL, sist søndag testet positivt for virussykdommen.

– Det har vært en kronglete oppladning. Han har fått trent lite. Han har ikke konkurrert på en måned. Men det kan også slå positivt ut. Han har fått hvile, sier Herdlevær.

Han forklarer at Pål Haugen Lillefosse har en stav han kan hoppe 5,75 til 5,80 med. For å dra seg over den høyden, vil han bli nødt til å ta «neste stav» i bruk. Spørsmålet er om han er i stand til det for øyeblikket.

Atle Guttormsen påpeker at Pål Haugen Lillefosse gikk over 5,70 meter allerede for to år siden, og at han gjerne er i god form på denne tiden av året. I fjor var han satt ut av spill i 14 uker på grunn av en stressreaksjon, eller «tretthetsbrudd», i ryggen.

– Hele sesongen ble egentlig ødelagt av det tretthetsbruddet. Jeg lå på sofaen i fire uke og så på Netflix. Jeg fikk ikke lov til å røre meg, og fikk bare en måned med skikkelig trening før utendørssesongen, sier Pål Haugen Lillefosse.

Bjørn Åge Herdlevær mener at han kan gjøre 5,90 til 5,95 nå, på bakgrunn av at han var hårfint fra å gå over 5,90 – listen lå og dirret lenge – etter å ha sett den bli liggende på 5,83 i midten av februar.

NORSK REKORD: Pål Haugen Lillefosse satte norsk rekord i stav med 5,83 meter under et stevne i Uppsala 13. februar.

– Seks meter har han inne. Det er målet. På sikt, påpeker og understreker Herdlevær.

Han har vært trener for Pål Haugen Lillefosse siden 2017. Det var da Lillefosses trener Paavo Moilanen døde brått, 71 år gammel. Herdlevær har tidligere trent stavhåpet Eirik Dolve (26), og han har selv trent under Moilanen.

– Farten er nok min beste egenskap. Men jeg tror jeg kan bli enda raskere, sier Pål Haugen Lillefosse.

Han forteller at en fartsmåling under et stevne i regi av Duplantis viste at han var nest raskest «inn i take off» – bare slått av Duplantis. Vel å merke i konkurranse med «hele verdenseliten». Trener Herdlevær mener i tillegg at Lillefosse er mer robust i år, som følge av turntrening og spenstarbeid.

Hans personlige rekord på 100 meter er 10,55, satt på Bislett for snart fire år siden.