Dopingdrama rundt russisk kunstløpstjerne (15)

ZHANGJIAKOU (VG) International Testing Agency (ITA) bekrefter nå at det er den 15 år gamle kunstløpstjernen Kamila Valjeva som testet positivt på et forbudt stoff før OL. Likevel vant hun OL-gull denne uken.

STJERNE: Kamila Valjeva (15) er bare tenåringen, men er allerede beskrevet av noen som tidenes beste kunstløper.

11. feb. 2022 05:09 Sist oppdatert nå nettopp

Det kunne skje fordi Det russiske antidopingbyrået (RUSADA) nylig opphevet utestengelsen av 15-åringen etter en høring i Moskva. På den måten fikk hun delta i OL selv om hun testet positivt på trimetazidine 25. desember i fjor.

Det vekker oppsikt i Beijing.

IOC er uenig i avgjørelsen, og har nå anket den inn til Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits.

Kamila Valjeva skal etter planen ut i sin neste konkurranse onsdag 15. februar. Dermed har CAS kort tid på seg til å fatte en avgjørelse.

15-åringen var den store stjernen og imponerte voldsomt da Russland tok gull i lagkonkurransen i kunstløp mandag denne uken. Deretter begynte ryktene i Beijing å gå idet medaljeseremonien aldri ble gjennomført.

Siden har IOC vært svært ordknappe, men bekreftet at de har å gjøre med en «pågående juridisk sak». Heller ikke på nattens pressekonferanse her i Kina var talsperson Mark Adams veldig snakkesalig.

– Dersom Russland beholder gullet, hva sier det til alle utøverne som kjemper hardt uten å jukse over hele verden? undret en journalist.

– Dette er en aktiv sak, så jeg kan ikke kommentere stort akkurat nå. Det har nettopp skjedd og ITA har lagt ut en redegjørelse, svarte IOC-toppen.

– Er dere i IOC faktisk for eller mot doping?

– Jeg finner det sjelden nødvendig å si det, men vi er 100 prosent mot doping og kjemper disse sakene til siste slutt. Men dette er en aktiv sak, og da er det feil å kommentere den. Spesielt siden det er snakk om en mindreårig, sier Adams.

LAGSEIER: Valieva var en del av det russiske laget som vant lagkonkurransen.

Et av kunstløphistoriens største navn, Katarina Witt (56), tar nå Valieva i forsvar.

– Utøvere følger gjerne rådene til dem rundt seg. I dette tilfelle så har hun trolig bare gjort som trenerne og legene har sagt, sier Witt.

Hun vant OL-gull for Øst-Tyskland i 1984 og 1988.

– Det er trist, og de voksne som er ansvarlige bør utestenges fra idretten for alltid. Utøverhjertet mitt blør, sier Witt.

TIDLIGERE OL-VINNER: Katarina Witt.

Trimetazidine er et stoff som benyttes som hjertemedisin i deler av verden. Det kan blant annet sørge for at blodet flyter lettere i kroppen, og regnes som prestasjonsfremmende. Stoffet har vært forbudt og stått på WADAs forbudsliste i flere år.

Ifølge pressemeldingen fra ITA testet Valieva positivt 25. desember. Testen hennes ble deretter analysert på et laboratorium i Stockholm. RUSADA ga henne en midlertidig utestengelse etter at resultatet var klart.

Deretter ble det gjennomført en høring 9. Februar – midt under OL. Samme kveld bestemte RUSADA seg for å oppheve utestengelsen av Valieva.

Det er ventet at den skriftlige redegjørelsen for RUSADAs avgjørelse vil bli offentliggjort i løpet av kort tid. ITA kommer til å føre saken på vegne av IOC i CAS i løpet av de nærmeste dagene.

Mark Adams understreker på generelt grunnlag at man ikke bare ser på utøvere i saker som involverer mindreårige, men at også leger og andre som står nær utøverne vil måtte regne med å bli etterforsket.