Myrhol om Christian O’Sullivan: – Føles trygt og godt

KOŠICE (VG) Han opplever kjempesuksess som kaptein i Magdeburg. Torsdag kveld EM-debuterer Christian O’Sullivan (30) som håndballguttas leder mot Slovakia. Bjarte Myrhol roser etterfølgeren.

NY KAPTEIN: Christian O’Sullivan leder Norge i torsdagens EM-åpning i Slovakia.

Landslagssjef Christian Berge – selv tidligere kaptein for Norge – kaller valget «veldig naturlig».

– Godt valg, blant flere gode alternativer. Personlig tror jeg både Bjørnsen, Sander (Sagosen) og O’ Sullivan hadde vært gode valg, men at valget falt på Sullivan føles trygt og godt. En person som går foran med gode holdninger, og en som viser i handling både hvordan man skal opptre og te seg både på og utenfor banen, sier Bjarte Myrhol til VG.

Han var som kaptein med å ta Norge til to VM-finaler, mens visekaptein Kristian Bjørnsen steppet inn da Myrhol var skadet da EM-bronsen ble sikret for to år siden. Nå fortsetter høyrekanten som visekaptein.

– Det er store sko å fylle etter Bjarte. Det tror jeg ikke jeg kommer til å klare. Han er en helt enestående type, men vi får fylle hullet etter ham med at flere bidrar og drar i samme retning. Bjarte har vært et forbilde for meg og alle andre her. Han er definisjonen på en profesjonell utøver, sier den alltid ydmyke Oslo-karen oppvokst i Bækkelaget.

Fakta Norges kapteiner Norges siste landslagskapteiner. 2022: Christian O’Sullivan. 2014–2021: Bjarte Myrhol. 2020: Kristian Bjørnsen (EM). 2011–2014: Børge Lund. 2005–2011: Steinar Ege. 2001–2005: Glenn Solberg. Vis mer

– Uansett hvor mye du vinner i håndball så er det en av de største ærene å få lov å være kaptein for landet ditt, for landslaget. Det betyr veldig mye, mener O’Sullivan som på femte sesongen er kaptein på sitt tyske klubblag.

Magdeburg har vokst kraftig med «Søle» som kalles i landslaget, ved roret.

VANT KLUBB-VM: Christian O’Sullivan hever trofeet etter at Magdeburg vant klubb-VM i Saudi-Arabia i oktober. Rett bak ham jubler Magnus Gullerud.

** I vår vant Magdeburg European League.

** I høst triumferte klubben til O’Sullivan og Magnus Gullerud i klubb-VM (Super Globe) etter en forrykende seier mot Champions League-vinner Barcelona i semifinalen.

** Nå leder Magdeburg Bundesliga etter seier i 16 av 17 kamper. Avstanden ned til Sander Sagosens Kiel er fire poeng med en kamp mindre spilt.

– Vi har spilt kjempebra. Men er litt overrasket over at vi leder med så mange poeng, sier O’Sullivan.

Men EM-generalprøven ble en gedigen nedtur for både playmakeren og landslaget i hans første kamp som kaptein sist lørdag.

– Det må se bedre ut enn mot Danmark. Vi er avhengig av å finne litt tilbake til basis. Det er en av mine oppgaver å bidra til det, sier O’Sullivan og kaller 35–25-tapet for de danske EM-favorittene for «den beste treningen vi kunne få».

Torsdag venter EM-vertene Slovakia i Steel Arena i stålbyen øst i Slovakia. Slovakene har ikke spilt mesterskap på 10 år og har aldri vunnet en EM-kamp på ni forsøk. Ergo er favorittstempelet klistret på Norge.

– Utrolig gøy å møte hjemmenasjonen selv om bare en fjerdedel tilskuere slipper. Det behøver ikke å bli lett. Vi har respekt for Slovakia, men det er et lag vi skal slå, sier Christian O’Sullivan.

– Åpningskampen blir ekstremt spennende. Er veldig glad for at Norge møter Slovakia i første kamp. Grunnen er at denne kampen krever en topp prestasjon, og masse liv på tribunen. En veldig god måte for Norge til å komme i gang på, mener eks-kaptein Bjarte Myrhol.

Norge fortsetter gruppespillet mot Russland lørdag og Litauen mandag. Torsdagens kamp kan du se på TV 3 og Viaplay kl. 20.30.