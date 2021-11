Vil revolusjonere håndballen: Gir Sagosen superlønn

TRONDHEIM (VG) Kolstad har aldri vært i nærheten av å ta en tittel. Men nå vil bydelsklubben revolusjonere norsk klubbhåndball, fylle tribunene til randen, mangedoble budsjettet og vinne Champions League. Sander Sagosen får superlønn når han vender hjem.

FÅR BETALT: Sander Sagosen går ikke ned i lønn når han flytter hjem til Kolstad i 2023.

– Det blir en krevende prosess. Vi skal jobbe for dette. Vi skal ikke bare spasere oss inn til et Champions League-gull. Det er ikke noe sjarmerende i det hele tatt, mener Jostein Sivertsen.

Han har jobbet i 13 av sine 38 år som daglig leder av håndballklubben plassert en mil sør for sentrum av Trondheim. Novemberdagen ligger grå over drabantbyen mens noen få elever går ut og inn dørene på Kolstad Arena.

Den store planen er at dette skal bli det nye kraftsentrumet i europeisk håndball. Sist søndag ble det offisielt at Sagosen (26) – kåret til verdens beste spiller i 2018 – kommer tilbake til klubben han forlot som 17-åring.

– Sander gjør seg nesten udødelig om han flytter hjem og vinner Champions League med sin egen hjemby. Det vil jo gjøre noe med hans ettermæle også, tror Sivertsen.

Han drar opp en fremtidsvisjon hvor klubbens omsetning skal økes fra 18 til minst 60 millioner kroner ved Sagosens hjemkomst i 2023. I sin første sesong i tyske Kiel spilte han hjem både Champions League- og Bundesliga-gullet. Så skal inntektene videre opp mot 100 millioner.

KOLSTAD-KLARE: Sander Sagosen (til venstre), Torbjørn Bergerud og Magnus Abelvik Rød ble presentert på Kolstad sist søndag.

Gode betingelser

I hjembyen skal Sagosen få betalt som den gullkalven han er. Ifølge NTB tjener han i Tyskland snaue seks millioner kroner i året. Alle internasjonale lønninger i håndball er netto utbetalt. Klubbene tar seg av skatt og så videre.

Sagosen mener selv at penger er det noe av det siste han er opptatt av i Kolstad-overgangen. Men bekrefter til VG at han ikke vil gå ned i lønn.

– Jeg får gode betingelser over alt. Slik kommer det til være, sier han.

– Det får du i Kolstad også?

– Det kommer jeg til å få i Kolstad også, svarer Sagosen som kommer hjem på en lang kontrakt: Tre år med mulighet for fire års forlengelse.

Magnus Abelvik Rød og islendingene Janus Smarason og Sigvaldi Gudjónsson har skrevet på for tre år. Magnus Gullerud og Torbjørn Bergerud har bundet seg til Kolstad for fire år.

Kommenterer ikke beløp

Gullerud kommer etter eget utsagn hjem til Norge ett par år før tiden på grunn av muligheten i Kolstad. Han bekrefter det Sagosen sier.

– Kolstad har nok skjønt at de må gi gode betingelser for å få lokket folk opp til Trondheim, sier landslagsspilleren som de siste månedene har vunnet European League og klubb-VM.

Nå leder Gullerud Bundesliga med Magdeburg, men velger likevel å avslutte livet helt på toppen av tysk håndball.

– Jeg kommenterer ikke på beløp, men vi må være konkurransedyktige på lønn. Det er en forutsetningen. De fleste er jo sånn rigget at de ikke vil gå ned i lønn selv om de ønsker å være med på dette prosjektet, sier Sivertsen.

Det er sannsynlig at Sagosen får en bruttolønn på mer enn 10 millioner kroner for å spille håndball i Trondheim. Beløpet nærmer seg hele lønnsbudsjettet til Elverum, som nå spiller i Champions League og lenge har dominert norsk herrehåndball.

Tidligere Rosenborg-spiller Nicklas Bendtner (31) sto oppført med en inntekt på 8,9 millioner kroner da han var Rosenborg-spiller i 2018.

– Vi har gitt Sander en lønn som er bærekraftig for dette prosjektet. Sander har som verdens beste håndballspiller en høy markedsverdi. Lønnen gjenspeiler det – uten jeg kan bekrefte hva han vil få i lønn, svarer Sivertsen.

– Men hvordan får dere det til?

– Det gjør vi gjennom mange sponsorer. Vi baserer ikke oss på noen få «rike onkler» som hadde gjort at vi nå er i mål for de neste tre årene. Vi mener det hadde vært en større risiko enn å basere seg på at vi får inn mange sponsorer i løpet av de neste 2–3 årene. Vi har fått forpliktelser fra så mange sponsorer nå at vi mener at vi får dette til, sier Jostein Sivertsen.

KOLSTAD-RAMP: Jostein Sivertsen med klubbens verdier «RAMP» (rå, ambisiøs, modig og profesjonell). Slagordet er hentet fra Åge Aleksandersens låt og album med samme navn fra 1980. Teksten kom etter sigende til Aleksandersen da han fra hjemmet på Flatåsen så utover drabantbyen Kolstad.

Han er kledd i enkel brun genser og jeans. Slipsene er like fraværende som trønderfaktoren er høy når den daglige lederen serverer VG kaffe i pappkrus.

– Vi drømmer om å ta en posisjon lik den Rosenborg hadde på 90-tallet. Det er ingen hemmelighet at vi er langt unna det nå. Men vi håper å skape et engasjement på at Kolstad blir hele Norges lag når vi spiller Champions League – ikke bare Trondheims lag.

Sivertsen & co. har Reitan-gruppen og Rema 1000 i ryggen. De er såkalt «generalpartner». Klubben ønsker en eller to tilsvarende store sponsorer, men skal også i stor grad basere seg på lokale bidragsytere fra «malerbutikken på hjørnet» og oppover.

– Vi har 50–60 sponsorer i dag som ønsker å være med videre og løfte sitt engasjement. Vi ser at vi kommer til å nå målstreken, men er ærlige på at vi ikke er der allerede i dag. Vi tar en kalkulert risiko, men ønsker å skape et bredt økonomisk fundament i løpet av de neste årene, sier han.

STØTTESPILLER: Satsingen på Sander Sagosen og Kolstad støttes av Rema 1000. Her er generalpartneren representert ved sponsorsjef Vidar Riseth.

I tillegg skal Kolstad fylle hallen. Hver gang. Uansett om de spiller i Kolstad Arena (2500 tilskuere) eller Trondheim Spektrum (9000). På årets fem første hjemmekamper har de hatt 1157 tilskuere i gjennomsnitt. Allerede neste sesong planlegger de å spille norske seriekamper mot klubber som Elverum, Arendal og Drammen for et fullsatt Spektrum.

– Den største frykten vår er at folk ikke ønsker å gå på kamp. Vi får ikke dette til om vi ikke klarer å fylle Trondheim Spektrum med 9000 tilskuere. Strategien er at hallen skal være stappfull uansett om vi spiller for 2500 i Kolstad Arena eller i Spektrum. Vi mener produktet blir såpass sterkt at det er mulig, sier Sivertsen.

Etter at Sagosen & co. ble presentert i Kolstad Arena sist helg gikk laget på banen og tapte med 10 mål for bunnlaget Haslum i seriekamp. Ifølge Jostein Sivertsen har klubben god tid. Det haster ikke å bli best i verden.

– Vi må ikke vinne ligaen neste sesong og vi må ikke spille Champions League året etter. Vi ønsker selvfølgelig det, men dette prosjektet faller ikke sammen om vi ikke lykkes med det. Vi må levere resultater frem til 2025 og 2026. Vi er ikke noe stresset på det pr. dato, men må se en utvikling, sier arkitekten bak Håndball-Norges suverent største drøm.

PS! Sander Sagosen møter Nederland (lørdag) og Frankrike (søndag) med landslaget i Trondheim denne helgen.